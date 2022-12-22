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22/12/2022 09:36

【國務會議】李克強：保障交通物流暢通，突出保市場主體穩就業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院
常務會議，會議指出，在全球高通脹背景下，今年中國物價保持平穩。元旦春節臨近，要繼續抓
好生活品保供穩價。一要保障交通物流暢通，盡快解決有的地方物流「最後一公里」不暢問題。
二要壓實「米袋子」省長負責制、「菜籃子」市長負責制，確保「雙節」重要民生商品供應充足
和物價平穩。切實保障群眾防疫和醫療物資需求，支持相關企業開足馬力生產，並加強國際合作
，合理進口急需品。三要確保生活生產用能和群眾溫暖過冬。
　
＊當前穩就業壓力依然較大＊
　
　　會議指出，今年新增城鎮就業１２００萬人，但當前穩就業壓力依然較大，要進一步抓實穩
就業保民生。一是突出保市場主體穩就業，落實好助企紓困、穩崗拓崗各項舉措。二是扎實做好
大學畢業生就業工作。三是集中整治拖欠農民工工資問題，幫助農民工節後及時返崗。四是支持
以創業帶就業。五是做好困難群眾生活保障，該擴圍的擴圍，及時足額發放低保等各類救助金。
六是對因疫困難群眾予以臨時救助，情況緊急的先行救助，戶籍不在本地的由急難發生地直接救
助。切實保障受災困難群眾基本生活。

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