《思前想後－郭思治》節日將至入市意欲低，港股假後才見明確走勢

《思前想後》大市已接近１２月份之尾聲，由於聖誕節及新年大假已近，故受節日將至所影

響，投資者之入市意欲日漸低迷，加上一眾基金經理亦該已放假，故整個大市之交投卒愈來愈疏

落，期間只要買盤稍作主動，技術上已可令大市出現較明顯之升跌，但相信只是代表大市在無方

向之下作較明顯之反覆而已，較明確之走勢需待新年大假後才會漸現。



＊無波幅下短炒不易獲利，延續反彈須重越１０天線＊



周來大市之走勢一直處反覆偏軟之中，由於成交金額持續萎縮，故在動力漸減下，大市確已

欠缺一股欲上衝之動力，而在零碎回吐沽壓主導下，大市不但持續反覆，且恒指亦已跌穿１０天

線（約在１９４４９點左近）多天，從走勢上看，目前較關鍵的支持已退守至１９０００點之心

理關口，但此防線一旦再有失，其時較重要的支持將退守至２０天線（約在１８９５１點左近）

，惟需指出，雖大市持續在淡靜中反覆回軟，惟相信暫不會出現太明顯之跌勢，因本月是年結之

月份，相信該有相關的維穩部署，只是在無波幅又無升幅之市況中，任何投機性之短炒行動均不

易取利，既然如此，投資者不妨暫作觀望，靜待新年大假後才睇勢作部署。

今年大市之形態是先高而後低，恒指是由２月１０日之高位２５０５０點跌至１０月３１日

之低位１４５９７點，即累積之跌幅共達１０４５３點，而自１０月３１日低位１４５９７點開

始之反彈，至１２月９日高位１９９２６點止計，恒指共回升５３２９點，相對跌幅為

１０４５３點計，即大市已反彈跌幅之５０﹒９％，單論幅度該已不算小，當已可滿足一個中期

反彈之所需，而目前之問題只為整個反彈會否在過年後再延續，談到此點，首先需視乎恒指能否

再成功重越１０天線（約在１９４４９點左近），因大市必須再成功重越１０天線並穩守其上，

形態上方有利於延續反彈之勢頭，而其時之上望目標該為２５０天線（約在２０４５８點左近）

。另外，大市之成交金額能否再見暢旺亦至為重要，因大市如再展升勢，其時該會伺機上試

２００００點大關，如動力不配，大市之升勢定必受規限。



＊若通關成事內地復常，消費旅遊等板塊均可受惠＊



市傳中港兩地的邊關將開放，一旦成事，相信一眾相關消費股該會造好，包括餐飲、零售、

休閒娛樂、酒店及交通等行業均會受惠。另外，內地已復常，故內航、旅遊以至整個內需板塊該

同樣會受惠。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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