  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2022 16:16

【新冠肺炎】據報中國將調整入境政策，外交部：根據疫情發展優化

　　《經濟通通訊社２２日專訊》早前《香港衛視》報道，北京將在１月３日後調整入境隔離政
策。外交部毛寧回應報道指，將根據疫情形勢的發展，不斷優化便利跨境人員往來的各項安排。
　　《香港衛視》報道，中國明年１月３日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化
為「０＋３」政策，不過有關消息未獲官方認證。（ｄｗ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事22/12/2022
《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫　明年港經濟盼迎小陽春
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】疫情加息夾擊經濟　通關在即零售乍現曙光
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】防疫3年終迎鬆綁　復常路上步步為營
人氣文章FOCUS22/12/2022
【FOCUS】硬著陸VS軟著陸　環球樓市同此涼熱
人氣文章財經熱話22/12/2022
中央再力撐大行畀個讚　內房齊造好最怕彈完散！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金