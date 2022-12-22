【新冠肺炎】據報中國將調整入境政策，外交部：根據疫情發展優化

《經濟通通訊社２２日專訊》早前《香港衛視》報道，北京將在１月３日後調整入境隔離政
策。外交部毛寧回應報道指，將根據疫情形勢的發展，不斷優化便利跨境人員往來的各項安排。
《香港衛視》報道，中國明年１月３日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化
為「０＋３」政策，不過有關消息未獲官方認證。（ｄｗ）
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