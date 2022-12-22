【新冠肺炎】外交部：中德已就為在華德籍公民接種德方疫苗達共識

《經濟通通訊社２２日專訊》德國政府表示，德國已向中國運送首批由輝瑞藥廠

（Ｐｆｉｚｅｒ）與生物新技術公司（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）共同研發的新冠肺炎疫苗，供在中國

的德國公民接種。外交部發言人毛寧對此回應表示，中德兩國已經就為在華常駐德籍公民接種德

方疫苗達成共識，雙方將商定落實有關安排。（ｄｗ）

