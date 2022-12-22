《輪證高清－孫明哲》波幅回落認股證槓桿上升，宜考慮中年期產品

《輪證高清》長假期前夕市況變得平靜，恒生指數以及各大股份的引伸波幅均明顯回落，已

經回落至２個月之前的水平，投資者可利用網站上的個股波幅數據了解更多波幅的走勢。引伸波

幅回落，令認股證的價格下跌，不論是認購證或認沽證都比以往變得便宜，槓桿亦因而上升，同

時引伸波幅於低水平，波幅下跌風險比在高位時低。因此，現階段部署認股證的風險相對較低，

同時潛在回報較高，是一個可取的選擇。

但是，由於未來兩周有聖誕以及新年等多個長假期，加上下月的農曆新年假，實際交易日數

比正常時間少，中短期產品的時間值損耗會比預期高，所以現時宜以中年期產品，如明年３月份

或以後到期作部署。

另一方面，投資者如希望利用牛熊證作部署，要特別注意收回風險，由於Ａ股市場在聖誕節

期間仍然開市，美股亦會有一日開市，持有牛熊證過長假期，有機會受外圍市場影響出現較大的

裂口，收回風險亦會較高，要特別注意這一點。

相對於牛熊證較高的收回風險，認股證現時在風險及回報之間達到較佳的平衡，是現時較可

取的選擇，可考慮以下科技股認股證。



相關產品條款：



＊騰訊購２５２４４，行使價３５８元，２０２３年３月６日到期，實際槓桿１０﹒２倍

＊騰訊沽２９３９７，行使價２７７﹒８元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿６﹒６倍

＊美團購２８３３３，行使價２１０元，２０２３年５月２５日到期，實際槓桿４﹒６倍

＊美團沽２９３２０，行使價１４８﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿４﹒３倍

＊阿里購２８３８６，行使價１００元，２０２３年４月２１日到期，實際槓桿５﹒４倍

＊阿里沽２５８４０，行使價７４﹒８３元，２０２３年３月２４日到期，實際槓桿４﹒８倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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