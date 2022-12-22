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22/12/2022 09:55

【大國博弈】中澳外長會晤，王毅籲兩國保持政策穩定性不走回頭路

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國國務委員兼外長王毅，周三（２１日）下午與澳洲外長黃
英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話。外交部引述王毅表示，中國和澳洲不存在歷史積怨，也沒
有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴。雙方要恪守建交時的承諾，堅持正
確的相互認知和成熟的相處之道，保持政策的穩定性，不再走回頭路，不再「翻燒餅」。
　　王毅指出，過去幾年，中澳關係遇到困難和挫折，其中的教訓要充分汲取。中國讚賞澳新政
府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，推動雙邊
關係進一步改善並可持續地向前發展。他認為，中澳經濟高度互補，各領域合作前景廣闊，要讓
共識和合作成為兩國關係的主基調，擴大共同利益。
　　會談後，雙方發表中澳外交與戰略對話成果聯合聲明。雙方同意保持高層交往，啟動或重啟
雙邊關係、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題六個領域對話溝通。雙方同意支持兩國
人文交流，包括１﹒５軌高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。
　　不過，聲明未有談及中方會否撤銷對價值２００億澳元澳洲產品的貿易制裁。（ｗｌ）

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