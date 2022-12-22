《股林淘金－林家亨》陽光保險（０６９６３）業務均衡，長線可吼

《股林淘金》受益於中國房地產市道回暖、中央及地方政府對內房行業債務啟動政策支持等

因素影響，自１１月份以來，港股內險板塊也持續走高，雖近日有所回調，但明年整體向好之勢

未改，保險股資產估值修復仍將繼續。



內險板塊中，能有高增長的險企並不多，綜合來看，１２月９日在港上市的次新股陽光保險

（０６９６３）基本業務穩固，具有較佳的追落後概念。觀看其上市時公司資料披露，陽光保險

是中國一家快速成長的民營保險服務集團，截至２０２２年６月３０日，已連續１１年蟬聯中國

企業聯合會發布的中國企業５００強之一。



陽光保險過去多年發展構建了豐富的保險產業鏈生態圈，圍繞教育、醫療、健康、養老、等

範疇，涵蓋客戶全生命周期內之各種階段，為客戶提供適合的產品與服務。公司亦注重全面數字

化轉型，利用大數據資料去作市場洞察、營銷、風控、及運營之重點部署，令業務可以快速成長

。截至２０２２年６月３０日止的半年業績，總保費收入及歸母淨利潤分別為人民幣

６２９﹒５２億元及１７﹒２７億元，資產總額為４７３６﹒３７億元。



陽光保險的人身險和財產險兩大業務板塊均衡發展，經營成效顯著，反映其市場競爭力突出

。人身險方面，當前由於近年人民對於防禦性的金融需求相當旺盛，公司己積極投入較多資源，

及採用線上化的展業方式驅動，令邊際利潤得以改善。財產險方面，伴隨著未來經濟修復，料汽

車銷售將重回增長軌道，推動車險保費復甦，提升公司的盈利。



近期政府推出《關於保險資金投資有關金融產品的通知》、《關於做好當前金融支援房地產

平穩健康發展工作的通知》一系列利好政策，有利催化疫情後險企業務復甦。保險業代理人近月

來生氣勃勃，開門紅節奏加速，仍處歷史低估值區間的內险板塊仍具追落後的概念，陽光保險的

未來業務前景可以看高一線。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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