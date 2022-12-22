【人行操作】人行７天及１４天逆回購利率持平，今放水１５５０億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行４０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購操作，中標利率持平２％；進行１５３０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１５％。今日有２０億元逆回購到期，即淨投放１５５０億元。
人行周一（１９日）重啟１４天期逆回購，四日共放水５４００億元。（ｃａ）
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