馬化騰內部講話批團隊改革不力，稱國內遊戲市場緊縮應聚焦精品

《經濟通通訊社２２日專訊》據《界面新聞》報道，騰訊（００７００）１５日在線上召開

內部員工大會，同時有大約１００多名員工現場參與聽會，今年大會的主題是降本增效。與往年

內部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同，今年創始人馬化騰講話的整體基調銳利了不少。他批

評了某些ＢＧ「一團和氣」的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機

心態。

遊戲目前仍是騰訊最吃重的業務板塊，但隨著監管收緊網絡遊戲監管，騰訊的發展遭遇逆風

。馬化騰在會上表示，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（

拿版號）。他強調，（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。

馬化騰還在大會上公開表示，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務都不要再跟他

提買量的事情，沒有意義。



＊視頻號是全公司的希望，倒逼其它業務調整＊



針對微信事業群（ＷＸＧ），馬化騰認為最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）

的希望。他指出，短視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不

得不重視這一塊。當然，短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規

律，也將倒逼其它業務進行調整，比如說調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉。

對於平台與內容事業群（ＰＣＧ）部分業務的改革，馬化騰更隔空喊話稱，「你活都活不下

去了，周末還休閑的打球，那留給你們的時間不多了」；「如果業務團隊不能給自己壓力，那麼

由總辦來給這個壓力」。此外，對於騰訊雲（ＣＳＩＧ）放棄集成商角色，轉而做自研產品被集

成的戰略，馬化騰表示全力支持。（ｗｌ）

