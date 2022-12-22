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22/12/2022 14:35

馬化騰內部講話批團隊改革不力，稱國內遊戲市場緊縮應聚焦精品

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《界面新聞》報道，騰訊（００７００）１５日在線上召開
內部員工大會，同時有大約１００多名員工現場參與聽會，今年大會的主題是降本增效。與往年
內部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同，今年創始人馬化騰講話的整體基調銳利了不少。他批
評了某些ＢＧ「一團和氣」的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機
心態。
　　遊戲目前仍是騰訊最吃重的業務板塊，但隨著監管收緊網絡遊戲監管，騰訊的發展遭遇逆風
。馬化騰在會上表示，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（
拿版號）。他強調，（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。
　　馬化騰還在大會上公開表示，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務都不要再跟他
提買量的事情，沒有意義。
　
＊視頻號是全公司的希望，倒逼其它業務調整＊
　
　　針對微信事業群（ＷＸＧ），馬化騰認為最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）
的希望。他指出，短視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不
得不重視這一塊。當然，短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規
律，也將倒逼其它業務進行調整，比如說調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉。
　　對於平台與內容事業群（ＰＣＧ）部分業務的改革，馬化騰更隔空喊話稱，「你活都活不下
去了，周末還休閑的打球，那留給你們的時間不多了」；「如果業務團隊不能給自己壓力，那麼
由總辦來給這個壓力」。此外，對於騰訊雲（ＣＳＩＧ）放棄集成商角色，轉而做自研產品被集
成的戰略，馬化騰表示全力支持。（ｗｌ）

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