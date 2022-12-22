【新冠肺炎】內地爆發「藥荒」，多地限制民眾每日購藥量

《經濟通通訊社２２日專訊》面對新冠病毒感染高峰來臨，藥物需求緊張，多地政府限制民

眾每日購藥量。

杭州市市場監督管理局發布通告，自今日起，市民到零售藥店購買退熱類藥品時，每人次購

買量不超過最小包裝（或３日劑量）。各零售藥店須告知顧客藥品名稱、用法用量、有效期、不

良反應和使用禁忌等信息，充分發揮民生藥事服務站作用，指導群眾合理用藥。零售藥店須嚴格

執行藥品經營質量管理規范，不得借機哄抬物價或變相漲價銷售。

安徽合肥同樣自今日起，按照「定點、限量、拆零、限價」原則，在市區內１００家定點銷

售藥店持續供應退熱類藥品，其他防疫相關藥品物資將陸續投放。各定點藥店進行拆零銷售，根

據不同種類藥品療程需要定量銷售，市民憑健康碼或身份證，每人限購１次。各定點藥店根據每

日供應量發放排隊號碼，公開銷售，並在醒目位置張貼公示，公布當日退熱等藥品供應量、銷售

人份等信息。市民憑號購買，當日庫存售完為止。

根據國家藥監局，目前內地已經上市的退燒、止咳、抗菌、抗病毒等四類藥物共有１９４種

，其中布洛芬和撲熱息痛等退燒藥物較為緊缺，湖北、山東、浙江等地都加大保供力度生產布洛

芬，並投放市場。



＊杭州：無症狀、輕症可申請集中隔離＊



杭州昨日（２１日）召開疫情防控工作新聞發布會，相關人員介紹，具備居家隔離條件的無症

狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。各區、縣（市）按儲備任

務總量的２０％儲備建設一批「健康之家」，用於自願申請集中隔離的收治，目前全市已儲備

７５個點，１６０３０間隔離用房。健康之家會按要求提供相應的服務，住宿費價格不高於正常

經營期間的市場價，餐費不高於每人每天１００元人民幣。（ｃａ）

