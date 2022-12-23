《陸言堂－陳永陸》日圓仍未完全轉勢

《陸言堂》在聖誕節長假期前，港股沒有太大方向，實屬正常，成交下降至１０００億的水

平，亦是合理；不過在美股持續回吐的情況下，恒指卻可以守在１９０００點的關口，亦反映出

港股的市底仍然十分強勁。



事實上，本周對港股影響較大的消息，除了美股出現回吐，日本央行突然宣布，１０年期公

債殖利率上限從０﹒２５％放寬至０﹒５％亦需關注。消息一公布後，美元兌日圓失守１３４日

圓，單日急升２﹒９％，同時拖累日經指數暴跌。



雖然有關行動，的確會影響短期的資金流向，可是日本央行是否真的會完全改變貨幣政策，

又是另一個問題。要知道，日本央行行長黑田東彥表示，微調債息目標區間並不完全是緊縮貨幣

政策，也不是加息，只是提高債息收益率的有效性，目前沒必要進一步擴大區間；他甚至表示，

有需要時仍有可能擴大寬鬆政策，除非ＣＰＩ目標價在望，否則央行會繼續維持寬鬆貨幣政策。



因此，有分析認為日圓已經轉勢，這個論點其實不太合理，因為大家似乎沒有考慮年結將近

的因素，尤其是不少投資者都會因為需要平利差交易的日圓空倉，而令日圓匯價借央行政策的微

調，出現大幅上升的情況。不過問題是日本的ＣＰＩ其實很難大幅上升，尤其是人口老化的問題

，仍在影響日本的經濟及物價走勢，同時保守的移民政策，亦會影響樓價等無法大幅上升，所以

日本的ＣＰＩ長遠很難達到日本央行的目標，亦即是日本要停止長期的零息政策，機會其實不高

。



故此，相信日圓應該仍未完全轉勢，雖則美元兌日圓要再升至１４０以上的水平較難，但相

信在１３０承接力亦十分強，同時如果明年金融市場可以有好表現，相信利差交易的數目亦會隨

之而上升，並遏抑日圓的反彈空間。

《獨立股評人 陳永陸》



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