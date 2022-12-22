《經濟通通訊社２２日專訊》發展局發言人今日表示，發展局局長政務助理對新冠肺炎快速
抗原測試呈陽性。局長甯漢豪每日進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。她昨日（２１日）進
行的２０１９冠狀病毒病核酸檢測結果亦呈陰性。
該名政治助理最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為１２月２０日。局方會為相關辦公
室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｃｌ）
22/12/2022 09:21
【新冠肺炎】發展局局長政助確診，甯漢豪快測陰性
《經濟通通訊社２２日專訊》發展局發言人今日表示，發展局局長政務助理對新冠肺炎快速
抗原測試呈陽性。局長甯漢豪每日進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。她昨日（２１日）進
行的２０１９冠狀病毒病核酸檢測結果亦呈陰性。
該名政治助理最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為１２月２０日。局方會為相關辦公
室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｃｌ）
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