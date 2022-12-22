【新冠肺炎】何栢良：新冠病毒殺傷力大降，倡取消師生快測

《經濟通通訊社２２日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，目前新

冠病毒已變成風土病，殺傷力明顯下降，病情與流感及感冒相若，認為應該取消師生每日上學前

做快速測試要求，指有關做法不環保，成本高又擾民。

昨日本港新增近１﹒７萬宗確診。何栢良指，冬季是呼吸病毒活躍期，新冠確診個案上上落

落是預期之內，而政府採購１９０萬劑二價疫苗，預計至今少於１０萬人接種，認為應加強宣傳

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