  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2022 10:50

【新冠肺炎】何栢良：新冠病毒殺傷力大降，倡取消師生快測

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，目前新
冠病毒已變成風土病，殺傷力明顯下降，病情與流感及感冒相若，認為應該取消師生每日上學前
做快速測試要求，指有關做法不環保，成本高又擾民。
　　昨日本港新增近１﹒７萬宗確診。何栢良指，冬季是呼吸病毒活躍期，新冠確診個案上上落
落是預期之內，而政府採購１９０萬劑二價疫苗，預計至今少於１０萬人接種，認為應加強宣傳
。（ｃｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告22/12/2022
【大行炒D乜】花旗、大摩點睇內房股？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning22/12/2022
林家亨：內房獲准借殼上市帶動行業氣氛　料明年漸見復甦
人氣文章財經熱話22/12/2022
【虛幣世界】比特幣走勢企穩，Popsicle爆升惹關注
人氣文章中國故事21/12/2022
《神州經脈》中澳外長北京會晤　傳入境檢疫快鬆綁　滬指連跌五日
人氣文章財經熱話21/12/2022
三大電訊商上月營運數據對辦　股價齊造好哪隻最值博？
人氣文章財經熱話21/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年首選內銀內險股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金