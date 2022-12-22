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22/12/2022 14:49

【紓困措施】房委會通過延長合資格非住宅租戶租金寬減六個月

　　《經濟通通訊社２２日專訊》房委會商業樓宇小組委員會今日通過再度延長房委會現時向轄
下合資格非住宅租戶╱暫准證持有人和商用車輛月租戶提供的７５％租金寬減，為期六個月，由
明年１月１日至６月３０日。今次延長７５％租金寬減六個月的措施，估計會令房委會少收約
７﹒１９億元租金。
　
＊房委會料少收租金約７﹒１９億元＊
　
　　委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶╱暫准證持
有人，如須按照政府的防疫規定或指示關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租
金寬免。
　
＊料可惠及轄下約８７００個非住宅租戶＊
　
　　是次延長租金寬減措施估計可惠及房委會轄下約８７００個非住宅租戶╱暫准證持有人，包
括約
２６００個零售單位租戶╱暫准證持有人、約１２３０份工廠大廈單位租約╱暫准證的租戶╱暫
准證持有人、約８０個廣告牌的租戶╱暫准證持有人、約４０份巴士車長休息室租約╱暫准證的
租戶╱暫准證持有人和約４７００個停車場使用者。
　　房委會由２０１９年１０月１日至明年６月３０日共４５個月期間，因向轄下合資格非住宅
租戶╱暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為４７﹒２億元。（ｃｌ）

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