【紓困措施】房委會通過延長合資格非住宅租戶租金寬減六個月

《經濟通通訊社２２日專訊》房委會商業樓宇小組委員會今日通過再度延長房委會現時向轄

下合資格非住宅租戶╱暫准證持有人和商用車輛月租戶提供的７５％租金寬減，為期六個月，由

明年１月１日至６月３０日。今次延長７５％租金寬減六個月的措施，估計會令房委會少收約

７﹒１９億元租金。



＊房委會料少收租金約７﹒１９億元＊



委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶╱暫准證持

有人，如須按照政府的防疫規定或指示關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租

金寬免。



＊料可惠及轄下約８７００個非住宅租戶＊



是次延長租金寬減措施估計可惠及房委會轄下約８７００個非住宅租戶╱暫准證持有人，包

括約

２６００個零售單位租戶╱暫准證持有人、約１２３０份工廠大廈單位租約╱暫准證的租戶╱暫

准證持有人、約８０個廣告牌的租戶╱暫准證持有人、約４０份巴士車長休息室租約╱暫准證的

租戶╱暫准證持有人和約４７００個停車場使用者。

房委會由２０１９年１０月１日至明年６月３０日共４５個月期間，因向轄下合資格非住宅

租戶╱暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為４７﹒２億元。（ｃｌ）

