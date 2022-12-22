【新冠肺炎】政府飛行服務隊總監胡偉雄確診，正按指引隔離

《經濟通通訊社２２日專訊》政府飛行服務隊發言人今日表示，政府飛行服務隊總監胡偉雄

機長今日對２０１９冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離

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胡偉雄機長每日均進行２０１９冠狀病毒病快速抗原測試，昨日返回辦公室前進行的快速抗

原測試為陰性。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近亦沒有外遊紀錄。政府飛行服務

隊會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒。（ｃｌ）

