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22/12/2022 17:33

【新冠肺炎】本港新增１９７０５宗確診，再多３４名患者離世

　　《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２２日零時零分，本港
新增１９７０５宗新冠肺炎確診，其中１８７５１宗在本地感染，９５４宗屬輸入個案。再多
３４名患者離世。
　　另外，再有４０８間學校合共呈報８９０名師生確診，包括７０５名學生及１８５名教職員
。７間學校共９班要局部停課。再多３８間安老院舍爆疫，包括７９名院友及１０名員工受感染
。另有多１３間殘疾人士院舍共錄１６名院友及２名員工確診。
　　截至１２月２２日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現
２２６宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７
及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１５２宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一
宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、１１宗ＢＦ﹒７及１７８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　另外，就早前報告的核酸陽性檢測個案（包括狀況待定的個案），有部分轉為確診、無症狀
感染或復陽個案。截至昨日（２１日），本港累計確診個案４９１２４０宗，由１月１日起計的
無症狀感染個案、復陽個案及待定╱未能分類的個案分別為３８２１９７宗、３１宗和
２４９９９０宗。（ｃｌ）
　
　

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