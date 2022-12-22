【新冠肺炎】本港新增１９７０５宗確診，再多３４名患者離世

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２２日零時零分，本港

新增１９７０５宗新冠肺炎確診，其中１８７５１宗在本地感染，９５４宗屬輸入個案。再多

３４名患者離世。

另外，再有４０８間學校合共呈報８９０名師生確診，包括７０５名學生及１８５名教職員

。７間學校共９班要局部停課。再多３８間安老院舍爆疫，包括７９名院友及１０名員工受感染

。另有多１３間殘疾人士院舍共錄１６名院友及２名員工確診。

截至１２月２２日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現

２２６宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７

及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１５２宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一

宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、１１宗ＢＦ﹒７及１７８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。

另外，就早前報告的核酸陽性檢測個案（包括狀況待定的個案），有部分轉為確診、無症狀

感染或復陽個案。截至昨日（２１日），本港累計確診個案４９１２４０宗，由１月１日起計的

無症狀感染個案、復陽個案及待定╱未能分類的個案分別為３８２１９７宗、３１宗和

２４９９９０宗。（ｃｌ）





