《經濟通通訊社２２日專訊》英國政府預算赤字在１１月激增，公共財政因不斷增加的債務
利息支付，以及為消費者和企業補貼能源帳單的巨額成本而承受愈來愈大的壓力。
英國國家統計局表示，預算赤字為２２０億英鎊，幾乎是１年前８１億英鎊的３倍，亦是
１９９３年以來的最高月度赤字總額。經濟師的預測為１４８億英鎊。
英國財政大臣侯俊偉表示，已採取措施支持英國數百萬企業和家庭，政府有明確的計劃幫助
明年將通脹率減半，但需要做一些艱難的決定才能使公共財政重新站穩陣腳。（ｒｃ）
22/12/2022 10:15
【外圍經濟】英國預算赤字因債務成本和電費補貼而飆升
《經濟通通訊社２２日專訊》英國政府預算赤字在１１月激增，公共財政因不斷增加的債務
利息支付，以及為消費者和企業補貼能源帳單的巨額成本而承受愈來愈大的壓力。
英國國家統計局表示，預算赤字為２２０億英鎊，幾乎是１年前８１億英鎊的３倍，亦是
１９９３年以來的最高月度赤字總額。經濟師的預測為１４８億英鎊。
英國財政大臣侯俊偉表示，已採取措施支持英國數百萬企業和家庭，政府有明確的計劃幫助
明年將通脹率減半，但需要做一些艱難的決定才能使公共財政重新站穩陣腳。（ｒｃ）
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