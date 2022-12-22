【外圍經濟】供應緊張，糖價創５年多新高

《經濟通通訊社２２日專訊》由於供應擔憂揮之不去，糖期貨價格升至５年多以來的最高水
平。
紐約３月糖期貨合約上漲２％至每磅２０﹒９９美分，為２０１７年２月以來的最高水平，
隨後收高０﹒８％。巴西的收穫延遲對出口造成壓力，而印度則考慮明年增加食糖出貨量。
根據Ｃｏｖｒｉｇ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ的一份報告，全球５大原糖進口國，即中國、印尼
、美國、孟加拉和馬來西亞推遲進口的可能性很小，預料明年首季的需求持續高企。（ｒｃ）
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