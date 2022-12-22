【外圍經濟】亞洲新興市場債券有上漲空間

《經濟通通訊社２２日專訊》分析指，亞洲新興市場債券有上漲空間，因為該地區的央行似
乎已達到加息高峰。
區域證券本季度為美元投資者帶來３﹒８％的收益，這是自２０２０年最後３個月以來的最
佳表現。隨著亞洲價格壓力的減弱，以及聯儲局放慢緊縮步伐，這些債券得到了提振。
分析認為亞洲大部分地區的總體通脹率已見頂，但投資者是否會全力以赴投資亞洲新興市場
仍有待觀察。（ｒｃ）
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