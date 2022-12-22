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即市新聞

22/12/2022 17:45

《日入而息》李家超上京述職獲中央肯定工作，港新增近２萬宗確診

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李克強稱中央對李家超及特區政府工作充分肯定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國將調整入境政策，外交部表示根據疫情發展優化　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬化騰內部講話批團隊改革不力，稱國內遊戲市場緊縮應聚焦精品　　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）旗下ＲｅｄＭａｒｔ遭新加坡當局罰款７﹒２萬坡元　　　　　　　　　　
陳茂波稱來源地標記規定對香港影響不大但不應受限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
丘應樺稱留意美方會否根據世貿上訴機制採取措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級料全年強積金投資虧損逾１９００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１９７０５宗確診，再多３４名患者離世；亞博館３個檢疫中心周六起陸續轉為暫託中
心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收５１８點報１９６７９，海底撈李寧齊漲逾７％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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監管暖意難抵疫情升溫，滬綜指收跌０﹒４６％六連跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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歐元窄幅上落，１﹒０６６０是初步阻力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０６３６╱４０，日圓最新報１３１﹒９９╱００　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　維達國際（０３３３１）東南亞新總部正式投入運營　　
　　信和（０００８３）料旗下屯門市廣場冬至聖誕假期生意
　　額升１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新創建（００６５９）與周大福企業旗下Ｇｏｓｈａｗｋ
　　完成出售商務飛機租賃平台　　　　　　　　　　　　　
　　阿里（０９９８８）旗下ＲｅｄＭａｒｔ遭新加坡當局罰
　　款７﹒２萬坡元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯彩控股（０１１８０）陳捷由董事會主席調任為聯席主
　　席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　數碼通（００３１５）明年３月起譚樂文辭任執董及副行
　　政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新意網（０１６８６）劉若虹調任數碼通行政總裁　　　
　　香港電訊（０６８２３）夥Ｔｈｅ　Ｓａｎｄｂｏｘ在港
　　首推元宇宙學堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石藥集團（０１０９３）附屬晚期實體瘤藥獲美國臨床試
　　驗批准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中海油（００８８３）附屬收購關聯公司４０％股權，代
　　價１５﹒２億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　招商局港口（００１４４）附屬售廣東頤德港口５１％股
　　權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中再保（０１５０８）首１１月原保費收入升６﹒７％　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　浦江國際（０２０６０）擬在三個月內於公開市場進行股
　　份回購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報融創中國（０１９１０）武漢桃花源項目獲ＡＭＣ注
　　資３３億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　老恒和釀造（０２２２６）達成所有復牌指引，申於本月
　　２３日復牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國美零售（００４９３）再獲控股股東１﹒５億元免息無
　　抵押貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　李克強稱保障交通物流暢通，突出保市場主體穩就業；經
　　濟恢復基礎不牢，部署一攬子政策落地見效　　　　　　
　　廣期所表示產品設計聚焦四大板塊，包括碳排放權、稀土
　　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　人民銀行今起陸續發行２０２３年賀歲紀念幣；人行７天
　　及１４天逆回購利率持平，今放水１５５０億　　　　　
　　傳廣州二手房參考價取消，有銀行稱已不按參考價放款　
　　微信支付表示嚴格管控信用卡資金流向　　　　　　　　
　　微信表示春節期間調整小程序審核，除夕至初六僅支持加
　　急提審的需求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ａ股公司赴歐發行ＧＤＲ提速擴容　　　　　　　　　　
　　巴西終裁對原產於中國鋁板產品徵收近１５％反補貼稅　
　　小米汽車動力電池專利獲授權，可提高電池壽命　　　　
　　特斯拉據報派大中華區總裁到美國廠房督導產能提升　　
　　馬化騰內部講話批團隊改革不力，稱國內遊戲市場緊縮應
　　聚焦精品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　外交部表示推動中國與新西蘭全面戰略夥伴關係向前邁進
　　發改委、能源局表示鼓勵與新能源企業簽訂年度以上合同
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒４７％，報１４４４２﹒９４點　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　澤連斯基向美國國會發表演講，矢言永不投降　　　　　
　　澤連斯基白宮會拜登，梅德韋傑夫訪華談合作　　　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　亞洲新興市場債券有上漲空間　　　　　　　　　　　
　　供應緊張，糖價創５年多新高　　　　　　　　　　　
　　分析認為美國經濟衰退從明年９月開始　　　　　　　
　　加拿大１１月核心通脹居高不下，央行面臨加息壓力　
　　受推特財務漩渦拖累，馬斯克稱這是架衝向地面的飛機
　　只有１％的債券投資者今年獲利　　　　　　　　　　
　　摩根士丹利策略師認為市場對聯儲局加息的看法有誤　
　　日央行額外購１﹒３萬億日圓國債，政府上調增長預測
　　日本央行新政策導致投資者遠離美國國債　　　　　　
　　美光全年股價下跌４５％，料明年仍艱難擬裁員５千人
　　美國紐約州新法即將生效，倉庫配額系統面臨新限制　
　　英國第三季ＧＤＰ終值按季萎縮０﹒３％，比預期更糟
　　英國預算赤字因債務成本和電費補貼而飆升　　　　　
　　比特幣走勢企穩，Ｐｏｐｓｉｃｌｅ爆升惹關注　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　丘應樺稱留意美方會否根據世貿上訴機制採取措施　　
　　中澳外長會晤，王毅籲兩國保持政策穩定性不走回頭路
　　總商會歡迎世貿就香港商品製造標記作出裁定　　　　
　　美方反對世貿裁決，拒撤對港貨產地來源標籤規定　　
　　陳茂波稱來源地標記規定對香港影響不大但不應受限　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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金發局發表香港ＥＳＧ概況資料冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
房委會通過延長合資格非住宅租戶租金寬減六個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧文端稱釋法將全面檢視國安法實施情況，需時處理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立場新聞涉煽動案，辯方申請永久終止聆訊遭駁回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱中央對李家超及特區政府工作充分肯定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邱國鼎將任水務署長，明年１月４日起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
會財局發布「審計焦點」，提醒留意加息通脹對減值評估影響等　　　　　　　　　　　　　
港府增資助與住宿配套吸引創科人才來港，製造業佔一成屬美好願望　　　　　　　　　　　
疫下工展會首准試食，陳茂波與東盟領事館人員到場購物　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級料全年強積金投資虧損逾１９００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１４億元，深股通明起暫停；滬股通額度全日用２３億元，滬股通明起暫停
萊坊料明年港九寫字樓租金個別發展，零售續受壓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫東稱目標未來五年引進１００間創科企業落戶香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府公布創科發展藍圖，推動香港「新型工業化」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港青年工業家協會支持青年發展藍圖願景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廠商會歡迎《香港創新科技發展藍圖》，肯定推動新型工業化重要性　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１９７０５宗確診，再多３４名患者離世　　　
　　何栢良稱新冠病毒殺傷力大降，倡取消師生快測　　　　
　　內地爆發「藥荒」，多地限制民眾每日購藥量　　　　　
　　全國昨新增本土確診２９６６宗，無新增死亡個案　　　
　　國務院表示全力做好新階段新冠救治，統籌調配醫療資源
　　廣州私立醫院供輝瑞新冠藥，藥費逾２千元檢查６千元　
　　德國向中國運送首批輝瑞疫苗，供在華德國公民接種　　
　　政府飛行服務隊總監胡偉雄確診，正按指引隔離　　　　
　　日本外相林芳正推遲訪問中國，或因北京疫情升溫有關　
　　日本感染人數一周增２３％，連續第７周居全球之冠　　
　　梁子超稱疫情高峰相距不遠，提醒市民節日做好防疫　　
　　民青局副局長梁宏正因家人確診正居家檢疫　　　　　　
　　消息指院舍緊密接觸者不再安排前往檢疫中心檢疫　　　
　　發展局局長政助確診，甯漢豪快測陰性　　　　　　　　
　　立法會主席梁君彥確診，昨曾現身立法會大樓　　　　　
　　亞博館３個檢疫中心周六起陸續轉為暫託中心　　　　　
　　外交部表示中德已就為在華德籍公民接種德方疫苗達共識
　　據報中國將調整入境政策，外交部表示根據疫情發展優化
　　標普表示中國疫情轉激削弱放寬利好，明年首季是關鍵　
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