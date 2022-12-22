《日入而息》李家超上京述職獲中央肯定工作，港新增近２萬宗確診

《今天重點》
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李克強稱中央對李家超及特區政府工作充分肯定
據報中國將調整入境政策，外交部表示根據疫情發展優化
馬化騰內部講話批團隊改革不力，稱國內遊戲市場緊縮應聚焦精品
阿里（０９９８８）旗下ＲｅｄＭａｒｔ遭新加坡當局罰款７﹒２萬坡元
陳茂波稱來源地標記規定對香港影響不大但不應受限
丘應樺稱留意美方會否根據世貿上訴機制採取措施
積金評級料全年強積金投資虧損逾１９００億
本港新增１９７０５宗確診，再多３４名患者離世；亞博館３個檢疫中心周六起陸續轉為暫託中
心
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《即日市況》
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恒指高收５１８點報１９６７９，海底撈李寧齊漲逾７％
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《深滬股市》
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監管暖意難抵疫情升溫，滬綜指收跌０﹒４６％六連跌
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《美元匯價》
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歐元窄幅上落，１﹒０６６０是初步阻力
歐元最新報１﹒０６３６╱４０，日圓最新報１３１﹒９９╱００
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《公司資訊》
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維達國際（０３３３１）東南亞新總部正式投入運營
信和（０００８３）料旗下屯門市廣場冬至聖誕假期生意
額升１５％
新創建（００６５９）與周大福企業旗下Ｇｏｓｈａｗｋ
完成出售商務飛機租賃平台
阿里（０９９８８）旗下ＲｅｄＭａｒｔ遭新加坡當局罰
款７﹒２萬坡元
匯彩控股（０１１８０）陳捷由董事會主席調任為聯席主
席
數碼通（００３１５）明年３月起譚樂文辭任執董及副行
政總裁
新意網（０１６８６）劉若虹調任數碼通行政總裁
香港電訊（０６８２３）夥Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ在港
首推元宇宙學堂
石藥集團（０１０９３）附屬晚期實體瘤藥獲美國臨床試
驗批准
中海油（００８８３）附屬收購關聯公司４０％股權，代
價１５﹒２億元人民幣
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《國企紅籌》
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招商局港口（００１４４）附屬售廣東頤德港口５１％股
權
中再保（０１５０８）首１１月原保費收入升６﹒７％
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《神州民企》
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浦江國際（０２０６０）擬在三個月內於公開市場進行股
份回購
據報融創中國（０１９１０）武漢桃花源項目獲ＡＭＣ注
資３３億元人民幣
老恒和釀造（０２２２６）達成所有復牌指引，申於本月
２３日復牌
國美零售（００４９３）再獲控股股東１﹒５億元免息無
抵押貸款
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《中國要聞》
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李克強稱保障交通物流暢通，突出保市場主體穩就業；經
濟恢復基礎不牢，部署一攬子政策落地見效
廣期所表示產品設計聚焦四大板塊，包括碳排放權、稀土
等
人民銀行今起陸續發行２０２３年賀歲紀念幣；人行７天
及１４天逆回購利率持平，今放水１５５０億
傳廣州二手房參考價取消，有銀行稱已不按參考價放款
微信支付表示嚴格管控信用卡資金流向
微信表示春節期間調整小程序審核，除夕至初六僅支持加
急提審的需求
Ａ股公司赴歐發行ＧＤＲ提速擴容
巴西終裁對原產於中國鋁板產品徵收近１５％反補貼稅
小米汽車動力電池專利獲授權，可提高電池壽命
特斯拉據報派大中華區總裁到美國廠房督導產能提升
馬化騰內部講話批團隊改革不力，稱國內遊戲市場緊縮應
聚焦精品
外交部表示推動中國與新西蘭全面戰略夥伴關係向前邁進
發改委、能源局表示鼓勵與新能源企業簽訂年度以上合同
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《寶島快訊》
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台股收升１﹒４７％，報１４４４２﹒９４點
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《俄烏開戰》
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澤連斯基向美國國會發表演講，矢言永不投降
澤連斯基白宮會拜登，梅德韋傑夫訪華談合作
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《外圍經濟》
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亞洲新興市場債券有上漲空間
供應緊張，糖價創５年多新高
分析認為美國經濟衰退從明年９月開始
加拿大１１月核心通脹居高不下，央行面臨加息壓力
受推特財務漩渦拖累，馬斯克稱這是架衝向地面的飛機
只有１％的債券投資者今年獲利
摩根士丹利策略師認為市場對聯儲局加息的看法有誤
日央行額外購１﹒３萬億日圓國債，政府上調增長預測
日本央行新政策導致投資者遠離美國國債
美光全年股價下跌４５％，料明年仍艱難擬裁員５千人
美國紐約州新法即將生效，倉庫配額系統面臨新限制
英國第三季ＧＤＰ終值按季萎縮０﹒３％，比預期更糟
英國預算赤字因債務成本和電費補貼而飆升
比特幣走勢企穩，Ｐｏｐｓｉｃｌｅ爆升惹關注
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《大國博弈》
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丘應樺稱留意美方會否根據世貿上訴機制採取措施
中澳外長會晤，王毅籲兩國保持政策穩定性不走回頭路
總商會歡迎世貿就香港商品製造標記作出裁定
美方反對世貿裁決，拒撤對港貨產地來源標籤規定
陳茂波稱來源地標記規定對香港影響不大但不應受限
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《其他消息》
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金發局發表香港ＥＳＧ概況資料冊
房委會通過延長合資格非住宅租戶租金寬減六個月
盧文端稱釋法將全面檢視國安法實施情況，需時處理
立場新聞涉煽動案，辯方申請永久終止聆訊遭駁回
李克強稱中央對李家超及特區政府工作充分肯定
邱國鼎將任水務署長，明年１月４日起生效
會財局發布「審計焦點」，提醒留意加息通脹對減值評估影響等
港府增資助與住宿配套吸引創科人才來港，製造業佔一成屬美好願望
疫下工展會首准試食，陳茂波與東盟領事館人員到場購物
積金評級料全年強積金投資虧損逾１９００億
深股通額度全日用１４億元，深股通明起暫停；滬股通額度全日用２３億元，滬股通明起暫停
萊坊料明年港九寫字樓租金個別發展，零售續受壓
孫東稱目標未來五年引進１００間創科企業落戶香港
政府公布創科發展藍圖，推動香港「新型工業化」
香港青年工業家協會支持青年發展藍圖願景
廠商會歡迎《香港創新科技發展藍圖》，肯定推動新型工業化重要性
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《新冠肺炎》
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本港新增１９７０５宗確診，再多３４名患者離世
何栢良稱新冠病毒殺傷力大降，倡取消師生快測
內地爆發「藥荒」，多地限制民眾每日購藥量
全國昨新增本土確診２９６６宗，無新增死亡個案
國務院表示全力做好新階段新冠救治，統籌調配醫療資源
廣州私立醫院供輝瑞新冠藥，藥費逾２千元檢查６千元
德國向中國運送首批輝瑞疫苗，供在華德國公民接種
政府飛行服務隊總監胡偉雄確診，正按指引隔離
日本外相林芳正推遲訪問中國，或因北京疫情升溫有關
日本感染人數一周增２３％，連續第７周居全球之冠
梁子超稱疫情高峰相距不遠，提醒市民節日做好防疫
民青局副局長梁宏正因家人確診正居家檢疫
消息指院舍緊密接觸者不再安排前往檢疫中心檢疫
發展局局長政助確診，甯漢豪快測陰性
立法會主席梁君彥確診，昨曾現身立法會大樓
亞博館３個檢疫中心周六起陸續轉為暫託中心
外交部表示中德已就為在華德籍公民接種德方疫苗達共識
據報中國將調整入境政策，外交部表示根據疫情發展優化
標普表示中國疫情轉激削弱放寬利好，明年首季是關鍵
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