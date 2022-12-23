《國金頭條》美光虧損打擊市場信心，道指盤中插水，納指挫逾２％

《經濟通通訊社２３日專訊》在美國聯儲局持續採取緊縮政策背景下，美光科技財報錄得虧

損，並計劃裁減１成員工，負面消息引發美股周四（２２日）重挫。

道指盤中一度插水８００點，尾盤跌幅收窄，挫３４８﹒９９點，或１﹒０５％，收

３３０２７﹒４９點。標普５００跌５６﹒０５點，或１﹒４５％，收３８２２﹒３９點。納指

更跌２３３﹒２５點，跌幅達２﹒１８％，收１０４７６﹒１２點。

道指本月已跌４﹒５％，標普和納指更分別下跌６﹒３％和８﹒７％，料會打破美股３年上

漲的紀錄，並墜入２００８年來最差年度表現。此外，受推特財務漩渦拖累，特斯拉股價再次大

跌８﹒８８％，月內已累積下挫３６％。



＊美元回升油金價雙雙下滑＊



美股在緊縮周期下受壓之際，美元回升。美匯指數於紐約尾盤升０﹒４％，至１０４﹒５５

。日本央行改變貨幣政策對日圓的支持作用暫時得到市場消化，美元兌日圓約持穩於

１３２﹒３８。英國經濟衰退危機加劇，第三季度ＧＤＰ萎縮幅度較預期更嚴重，英鎊持續走低

，兌美元跌０﹒５７１１％，至１﹒２０１３。

紐約期金再度跌至１８００美元大關以下，報每盎司１７９５﹒３０美元。油價結束連續３

天漲勢，紐約期油跌１％，至每桶７７﹒４９美元。布蘭特期油跌１﹒５％，至每桶８０﹒９８

美元。（ｊｆ）

