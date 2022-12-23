《運籌帷幄－梁業豪》港股中長期後市可看好嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和偏好。來到聖誕節假期前最後一個交易日，港股於內地公布一些利好政策的支持下，

呈現反彈，令短期調整浪未能發展下去。大市的走勢已從反覆下跌變為反覆橫行。不過，若謂短

期新升浪已經開始，則尚屬言之過早。下周二（２７日）港股繼續假期，但晚上美股回復交易；

若後市顯著波動，前者於翌晨開市時將容易出現單邊市或市勢逆轉。

況且，期間內地股市如常交易；若累積顯著的升幅或跌幅，港股定必會受到刺激。因此，每

年聖誕節假期前，筆者都會以較為審慎的態度應市，以防市況突變。至今港股的中期形勢尚屬向

好，明年首季後市可以看高一線，配合疫情受控，經濟復甦的投資環境。若明年俄烏戰事有跡象

結束，長期後市亦有機會轉好，投資者不宜再看淡大市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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