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即市新聞

23/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中長期後市可看好嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和偏好。來到聖誕節假期前最後一個交易日，港股於內地公布一些利好政策的支持下，
呈現反彈，令短期調整浪未能發展下去。大市的走勢已從反覆下跌變為反覆橫行。不過，若謂短
期新升浪已經開始，則尚屬言之過早。下周二（２７日）港股繼續假期，但晚上美股回復交易；
若後市顯著波動，前者於翌晨開市時將容易出現單邊市或市勢逆轉。
　　況且，期間內地股市如常交易；若累積顯著的升幅或跌幅，港股定必會受到刺激。因此，每
年聖誕節假期前，筆者都會以較為審慎的態度應市，以防市況突變。至今港股的中期形勢尚屬向
好，明年首季後市可以看高一線，配合疫情受控，經濟復甦的投資環境。若明年俄烏戰事有跡象
結束，長期後市亦有機會轉好，投資者不宜再看淡大市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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