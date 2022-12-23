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23/12/2022 08:19

《盤前攻略》澳門進一步放寬入境檢測規定，港股料低開逾三百點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國經濟數據穩健，加深市場對聯儲局延長緊縮政策的憂慮，
美股受挫。道指盤中曾大跌８００點，最終跌近３５０點或１﹒０５％。大型科網股沽壓湧現，
納指跌逾２％；標指則跌１﹒４５％。
　　中概股個別發展。知乎（ＺＨ）跌５﹒８８％；小鵬（ＸＰＥＶ）跌４﹒１６％；蔚來
（ＮＩＯ）跌２﹒７６％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升１﹒１１％；名創優品（ＭＮＳＯ）升
１﹒２２％；愛奇藝（ＩＱ）升４﹒１２％；百濟神州（ＢＧＮＥ）升６﹒０４％。
　　反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數報６９１７，跌７３點或１﹒０５％。
　
＊夜期挫逾２％＊
　
　　恒指夜期報１９２６１，跌４１９點或２﹒１３％。
　　ＡＤＲ港股比例指數報１９３４５，低３３３點或１﹒７２％。科技股回軟，小米
（０１８１０）ＡＤＲ較港股低４﹒２２％，折合約１０﹒５５元；美團（０３６９０）ＡＤＲ
較港股低３﹒４％，折合約１７９﹒８８港元；阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股低
２﹒４８％，折合約８５﹒７２港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股低２﹒４５％，折合約
３１５﹒８６港元。
　　有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數報１９３６５，跌３０５點或１﹒５５％，港股今日預
料低開逾３００點。
　
＊澳博２０天線見支持＊
　
　　澳門宣布進一步放寬對從港台及外國入境旅客的新冠檢測規定，自１２月２３日零時起，不
再要求落地核酸檢測，入境不再賦「紅碼」，為濠賭股帶來好消息，資金可能會流入濠賭股。
　　從日線圖看，澳博（００８８０）走勢較好，股價於１２月９日開始回調，但在２０天線見
支持，上日收市幾乎重上１０天線，今日料受澳門放寬入境規定的政策刺激，挑戰１２月９日高
位４﹒７５元。（ｅｒ）

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