《盤前攻略》澳門進一步放寬入境檢測規定，港股料低開逾三百點

《經濟通通訊社２３日專訊》美國經濟數據穩健，加深市場對聯儲局延長緊縮政策的憂慮，

美股受挫。道指盤中曾大跌８００點，最終跌近３５０點或１﹒０５％。大型科網股沽壓湧現，

納指跌逾２％；標指則跌１﹒４５％。

中概股個別發展。知乎（ＺＨ）跌５﹒８８％；小鵬（ＸＰＥＶ）跌４﹒１６％；蔚來

（ＮＩＯ）跌２﹒７６％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升１﹒１１％；名創優品（ＭＮＳＯ）升

１﹒２２％；愛奇藝（ＩＱ）升４﹒１２％；百濟神州（ＢＧＮＥ）升６﹒０４％。

反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數報６９１７，跌７３點或１﹒０５％。



＊夜期挫逾２％＊



恒指夜期報１９２６１，跌４１９點或２﹒１３％。

ＡＤＲ港股比例指數報１９３４５，低３３３點或１﹒７２％。科技股回軟，小米

（０１８１０）ＡＤＲ較港股低４﹒２２％，折合約１０﹒５５元；美團（０３６９０）ＡＤＲ

較港股低３﹒４％，折合約１７９﹒８８港元；阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股低

２﹒４８％，折合約８５﹒７２港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股低２﹒４５％，折合約

３１５﹒８６港元。

有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數報１９３６５，跌３０５點或１﹒５５％，港股今日預

料低開逾３００點。



＊澳博２０天線見支持＊



澳門宣布進一步放寬對從港台及外國入境旅客的新冠檢測規定，自１２月２３日零時起，不

再要求落地核酸檢測，入境不再賦「紅碼」，為濠賭股帶來好消息，資金可能會流入濠賭股。

從日線圖看，澳博（００８８０）走勢較好，股價於１２月９日開始回調，但在２０天線見

支持，上日收市幾乎重上１０天線，今日料受澳門放寬入境規定的政策刺激，挑戰１２月９日高

位４﹒７５元。（ｅｒ）

