《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪要「雙贏」，時機掌握要夠準

《窩輪匯智》上星期筆者提到，在引伸波幅下跌的市況下，亦有個別股份例外，價格及引伸

同步上升。下周將迎來聖誕及新年長假期，在窩輪的策略上又該如何調整？

首先，大家要明白窩輪的結構。窩輪是一種期權產品，不同條款的窩輪能為投資者提供程度

不同的槓桿效應，而影響窩輪價格的因素來自多方面，包括引伸波幅、時間值及價內╱外程度等

。簡單而言，投資者買入一隻窩輪，是預期產品在到期前，能夠由價外變為價內產生內在值。相

反，若不能在到期前「達陣」，輪價變為零，投資者將會損失投入的本金，並不會被追收孖展等

額外支出。

目標明確後，就要決定給予相關資產多少時間去跑完這段路。若投資者預期股價的變動將會

較為急速，則在年期選擇上不以較短身產品應市，特點是槓桿較高，而缺點是時間值損耗亦相對

較快，若看錯方向或是資產波動性減少，對這類證的影響就會較大。

倒過來說，若投資者不肯定或信心較少，則可考慮將戰線拉長，盡量選擇年期較遠以及貼價

的產品，給多一點時間觀察正股表現。當然，長年期的產品由於時間值較多，輪價亦自然較高，

能提供的實際槓桿相對上述短身證低，但就能為一段中線持倉提供較大防守性。

從上述可見，窩輪投資者致勝關鍵，除了是方向之外，亦是時間上的掌握。若能做到「雙劍

合壁」，看中方向又睇準時機，往往能為投資者帶來數以倍計的回報。相反，亦是由於窩輪能提

供「升無限、跌有限」的投資機會，即使最終不能到價變「雙輸」，損失亦僅為投入的少量本金

。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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