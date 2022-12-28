《ＥＴＦ解碼－羅博仁》捕捉中國科技創新投資機遇的多元化工具

《ＥＴＦ解碼》恒生科技指數於２０２０年７月２７日推出，短短兩年多以來已成為市場焦

點，圍繞該指數的產品選擇愈來愈豐富，反映科技創新正引領著新經濟下的投資機遇和趨勢。下

文將簡單介紹恒生科技指數成分股的篩選準則，以及恒生科技指數產品生態圈在香港市場的成長

。



＊具代表性的中國科技指數＊



恒生科技指數的成分股由３０大香港上市科技公司組成，主要包括從事科技相關業務而且影

響日常生活的大型及中型企業，大部分為來自中國內地的科技企業。

在篩選成分股時，該指數除了考慮個別股票的市值及流動性外，亦考慮個股的所屬行業及相

關科技主題，尤其著重五個先進科技主題（互聯網、金融科技、雲端科技、電子商務及數碼相關

主題）。

完成以上篩選程序後，指數會進一步考慮個股是否在與科技相關的平台運營、其研發開支與

收入比率，以及收入增長等，最後按市值選出３０大股票，單一成分股的權重上限為８％。



＊產品種類不斷擴大＊



目前該指數的產品種類涵蓋ＥＴＦ、期貨、期權及結構性產品，能滿足不同投資者的需求：

指數投資－現時有四隻追蹤恒生科技指數的ＥＴＦ在香港交易所上市，為個人投資者提供分散投

資中國科技行業的低成本及便利工具。於２０２２年，四隻ＥＴＦ的平均每日成交額大概為１５

億元，較２０２１年同期增加逾兩倍，反映市場對中國科技巨頭的投資需求強勁。

槓桿投資－香港交易所目前有超過１００隻恒生科技指數結構性產品，包括衍生權證及牛熊

證。結構性產品的入場門檻低並可獲豁免印花稅，是管理中國科技股波幅且具備成本效益的現貨

市場對沖及投資工具。恒生科技指數結構性產品於２０２２年的平均每日成交額大約為２３５０

萬元。

此外，兩隻於香港交易所上市的恒生科技指數槓桿及反向產品亦是便利個人投資者的槓桿投

資產品，兩隻產品分別目標提供指數每日表現的兩倍及兩倍反向回報，於２０２２年，其平均每

日成交額共約１１億港元，較２０２１年同期增加逾三倍。

對沖風險－香港交易所的恒生科技指數衍生產品組合是國際投資者對沖中國科技行業的熱門

選擇。自恒生科技指數期貨於２０２０年１１月推出以來，該指數的衍生產品生態系統已擴大至

包括期權（２０２１年１月推出）及期貨期權（２０２２年８月推出）。

恒生科技指數衍生產品已成為恒生指數及恒生國企指數衍生產品之外，香港交易所的第三大

旗艦產品。未來，隨著更多中國科技企業赴港上市，指數或將納入更多新成員，市場對各種中國

科技投資及對沖工具的需求亦勢將增加。



＊香港ＥＴＦ市場愈趨多元化＊



除了恒生科技指數ＥＴＦ外，香港的ＥＴＦ市場亦包括多隻以科技為主題的產品。於

２０２２年，香港有２６隻新ＥＴＦ上市，涵蓋元宇宙及區塊鏈等「顛覆性」科技主題。現在了

解更多，透過香港上市ＥＴＦ投資未來：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱

ｅｔｐ

《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》



＊以上所有數據更新至２０２２年１１月底



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