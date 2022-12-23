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23/12/2022 11:39

《金碩良言－黃俊碩》「指明外地修入徵稅」制度之我見

　　《金碩良言》歐盟在去年１０月指，香港現行的稅制中，不會對來自外地的被動收入（當中
包括：利息、股息、處置收益及指明知識產權收入）進行徵稅，有可能會出現「雙重不徵稅」的
風險。因此，歐盟更要求特區政府在今年內，完成對來自外地的被動收入徵稅的立法工作，否則
將會把香港列入稅務「黑名單」實行制裁，《２０２２年稅務（修訂）（指明外地收入徵稅）條
例草案》（簡稱：《條例草案》）被迫應運以生。
　
　　毫無疑間，《條例草案》提出要向在香港的跨國企業集團，它們來自外地的被動收入，即是
利息、股息、處置收益及指明知識產權收入進行徵稅，某程度會對香港一直奉行的「簡單低稅制
」構成影響及衝擊，而筆者及筆者所屬的會計界在知悉政府被要求推出《條例草案》時，都感到
極度無奈及擔憂。
　
　　萬幸的是，負責制定及推銷《條例草案》的財經事務及庫務局及稅務局，在草擬《條例草案
》時，經已開始與筆者及會計界進行緊密的溝通及接觸，充分聽取業界的憂慮，從而優化《條例
草案》的內容，並制定一連串的具體操作安排，減輕業界及工商業界在《條例草案》生效後，為
遵守該《條例》的合規負擔及成本。
　
　　在過去數月，由於當局對筆者、會計業界、跨國企業代表、工商業界，與及審議《條例草案
》的法案委員會成員等一眾持分者，進行一連串繁重及密集的溝通解說工作，非但成功消除各持
分者對《條例草案》的擔憂，更加深他們對《條例草案》的理解，提升了法案委員會的審議效率
。這使原本極為複雜的《條例草案》能夠趕及在上周三本立法年度最後一個會期獲得通過，成功
在明年１月１日前生效，財庫局及稅務局仝人?對是功不可抹。
　
　　《條例草案》在當局的努力下，既能暫時夠滿足歐盟的要求，同時，亦對香港營商環境造成
的影響減到最低。首先，《條例草案》只對在本港的跨國企業在外地收取的被動收入徵稅，經已
較香港的主要競爭對手新加坡為之寬鬆。同時當局亦在《條例草案》中訂立不少豁免徵收機制，
例如：納稅人只要在香港具有一些實質經濟運作活動，而有關經濟運作活動能夠滿足「足夠水平
測驗」，即可符合「經濟實質要求」，納稅人在海外收取的利息及股息即可免稅。
　
　　而符合特定持股要求的納稅人，即使未能符合「經濟實質要求」仍可就其外地股息和處置收
益申請稅務豁免。即使未能受惠於上述的豁免機制，如納稅人在海外經已就有關收入，在其他海
外司法管轄區中繳交稅項，特區政府亦會向納稅人提供單邊稅收抵免，避免納稅人需要雙重徵稅

　
　　與此同時，為了確保稅務透明度，在《條件草案》生效之前，稅務局經已在其網站發布詳盡
的具體行政指引，輔以特定行業的示例，協助納稅人確定其稅負責任，以便納稅人及早就有關變
更作好準備，並且簡化相關的申報手續及程序，進一步減輕納稅人的合規負擔。
　
　　為協助受影響跨國企業符合規定，稅務局更成立專責小組為該等跨國企業提供技術支援，並
積極回應企業的查詢，經過上述一連串的安排，無疑有助將在港的跨國企業所受到的影響減到最
低。
　
　　最後，筆者想重申一點，雖然，今次《條例草案》在各方的努力之下，對香港的衝擊有所緩
解，不過，隨著全球開始收緊稅務空間，在《條例草案》之後，「ＢＥＰＳ　２﹒０」（即是：
國際防止稅基侵蝕及利潤轉移稅務改革方案２﹒０）亦會「殺到埋身」，屆時香港傳統簡單低稅
制的稅務優勢有可能會受到挑戰及衝擊。
　
　　為確保香港稅制的吸引力及競爭力，財庫局與及稅務局有需要開始全面檢討香港的稅制，從
中尋找全面優化香港稅制的空間，藉此鞏固及提升香港稅制及營商環境的競爭力，維護香港國際
金融中心的地位。《立法會會計界議員　黃俊碩》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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