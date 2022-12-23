《金碩良言－黃俊碩》「指明外地修入徵稅」制度之我見

《金碩良言》歐盟在去年１０月指，香港現行的稅制中，不會對來自外地的被動收入（當中

包括：利息、股息、處置收益及指明知識產權收入）進行徵稅，有可能會出現「雙重不徵稅」的

風險。因此，歐盟更要求特區政府在今年內，完成對來自外地的被動收入徵稅的立法工作，否則

將會把香港列入稅務「黑名單」實行制裁，《２０２２年稅務（修訂）（指明外地收入徵稅）條

例草案》（簡稱：《條例草案》）被迫應運以生。



毫無疑間，《條例草案》提出要向在香港的跨國企業集團，它們來自外地的被動收入，即是

利息、股息、處置收益及指明知識產權收入進行徵稅，某程度會對香港一直奉行的「簡單低稅制

」構成影響及衝擊，而筆者及筆者所屬的會計界在知悉政府被要求推出《條例草案》時，都感到

極度無奈及擔憂。



萬幸的是，負責制定及推銷《條例草案》的財經事務及庫務局及稅務局，在草擬《條例草案

》時，經已開始與筆者及會計界進行緊密的溝通及接觸，充分聽取業界的憂慮，從而優化《條例

草案》的內容，並制定一連串的具體操作安排，減輕業界及工商業界在《條例草案》生效後，為

遵守該《條例》的合規負擔及成本。



在過去數月，由於當局對筆者、會計業界、跨國企業代表、工商業界，與及審議《條例草案

》的法案委員會成員等一眾持分者，進行一連串繁重及密集的溝通解說工作，非但成功消除各持

分者對《條例草案》的擔憂，更加深他們對《條例草案》的理解，提升了法案委員會的審議效率

。這使原本極為複雜的《條例草案》能夠趕及在上周三本立法年度最後一個會期獲得通過，成功

在明年１月１日前生效，財庫局及稅務局仝人?對是功不可抹。



《條例草案》在當局的努力下，既能暫時夠滿足歐盟的要求，同時，亦對香港營商環境造成

的影響減到最低。首先，《條例草案》只對在本港的跨國企業在外地收取的被動收入徵稅，經已

較香港的主要競爭對手新加坡為之寬鬆。同時當局亦在《條例草案》中訂立不少豁免徵收機制，

例如：納稅人只要在香港具有一些實質經濟運作活動，而有關經濟運作活動能夠滿足「足夠水平

測驗」，即可符合「經濟實質要求」，納稅人在海外收取的利息及股息即可免稅。



而符合特定持股要求的納稅人，即使未能符合「經濟實質要求」仍可就其外地股息和處置收

益申請稅務豁免。即使未能受惠於上述的豁免機制，如納稅人在海外經已就有關收入，在其他海

外司法管轄區中繳交稅項，特區政府亦會向納稅人提供單邊稅收抵免，避免納稅人需要雙重徵稅

。



與此同時，為了確保稅務透明度，在《條件草案》生效之前，稅務局經已在其網站發布詳盡

的具體行政指引，輔以特定行業的示例，協助納稅人確定其稅負責任，以便納稅人及早就有關變

更作好準備，並且簡化相關的申報手續及程序，進一步減輕納稅人的合規負擔。



為協助受影響跨國企業符合規定，稅務局更成立專責小組為該等跨國企業提供技術支援，並

積極回應企業的查詢，經過上述一連串的安排，無疑有助將在港的跨國企業所受到的影響減到最

低。



最後，筆者想重申一點，雖然，今次《條例草案》在各方的努力之下，對香港的衝擊有所緩

解，不過，隨著全球開始收緊稅務空間，在《條例草案》之後，「ＢＥＰＳ ２﹒０」（即是：

國際防止稅基侵蝕及利潤轉移稅務改革方案２﹒０）亦會「殺到埋身」，屆時香港傳統簡單低稅

制的稅務優勢有可能會受到挑戰及衝擊。



為確保香港稅制的吸引力及競爭力，財庫局與及稅務局有需要開始全面檢討香港的稅制，從

中尋找全面優化香港稅制的空間，藉此鞏固及提升香港稅制及營商環境的競爭力，維護香港國際

金融中心的地位。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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