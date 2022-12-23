《缸邊隨筆－石鏡泉》平安夜

《缸邊隨筆》此文見報日（２３日），是平安夜前夕，但今年的平安夜之後，可會夜夜平安

？我有擔憂。作為投資者，最擔心的，是世界不平安。



自２０２２年俄烏戰起，筆者就一直擔心，有第三次大戰，曾二度為文談這個問題，希望投

資者對此留個警惕心。



這兩天，烏克蘭總統澤連斯基去了美國，目的是籌武器，他應是可以求「武」得「武」了，

美國的愛國者導彈也應可以部署到烏克蘭了。但俄羅斯會怎反應？應是彈來彈去。



俄羅斯也明白表示，他們現正訓練白俄羅斯戰機機師去執行攜有「Ｓｐｅｃｉａｌ

Ｗａｒｈｅａｄ」特別彈頭的戰鬥任務，是甚麼的特別彈頭？隨意估。



俄羅斯除夥拍白俄羅斯外，也拉上伊朗，美國就指俄伊會展開全面軍事合作，會製造逾千架

無人機。



＊平安夜後不平安＊



北約也沒閒著，開始派兵駐到愛沙尼亞，這是挨著俄羅斯邊境來駐軍。



老人家基辛格也按不住，跑出來勸要和平談判，以免引來核戰。



如果戰爭是在歐洲打，港人就當看煙花。但今時美國是閉隻眼，讓日本擴軍了，這可看成是

放虎出閘，要咬人了。咬誰？心照。



今年平安夜之後，會否如以前一樣，可以夜夜把平安報？我有擔心。



其實擔心有第三次大戰、核戰的，還有個奇人叫王亭之，他也擔心這個，但他擔心戰事的地

域，是台海、東亞。



日前的習拜會，美方代表全是國家安全官員，商貿人員欠奉，反映美方今次重點是在談「紅

線」。不要天真地以為美方是要尊重中國的「紅線」，而是想借今次講美國在東亞方面的國安「

紅線」而已！對此中國應怎應對？王亭之早有論及：



中國恃的是法，凡事依法而行，那就沒有錯了。中國可以再發聲明，一寸領土都不能失，不

會因害怕戰爭、害怕制裁，便將領土送給外國。所以希望各國都要尊重中國這個立場，不要因小

小一塊領土，便弄到發生核子大戰（發聲明時，要先安撫越南及印度），這便是恃法而行了。對

這樣的聲明，美國亦只能打口水戰，因為他絕不能說中國要喪失領土。



恃法而行要剛柔並重，發聲明是剛，外交手段是柔，這樣才是正確的戰略。恃勢而行的美國

，目前戰略大錯，錯完再錯，這次嚴厲制裁俄羅斯，真的想制裁到他滅國，那便是愈走愈錯的例

子，相信美國對中國的戰略，亦必然會愈走愈錯。用恃法而行來應付，步步都走對，只是強調領

土不能喪失，那便是中國立法的底綫。這樣做，世界上很多國家都會同情中國，這便化解了美國

的恃勢。這便如段譽的六脈神劍，平時發不出，待對方強勢之時才突然發力，所以恃勢的慕容公

子才會失敗。



但在此之前要做好清理門戶。



王亭之現在擔心的是共業不好，扮愛國的漢奸，現在是拼命挑撥中俄關係，說俄羅斯佔領了

多少中國領土、說俄羅斯人其實如何憎恨中國、說俄羅斯對中國其實有甚深陰謀。他們的言論表

面上不會有重大的影響，可是潛移默化，年輕人便種下了討厭俄羅斯的根。更不好的共業，那便

是受漢奸言論影響下，認為中國已經走向獨裁的路，於是中國在貿易戰等戰域中便失去了國內的

融和力。這樣，在內外交迫下，中國受到很大的損傷。由是便發動了美國的不良共業，美國人在

經濟、金融上克制了中國，於是愈加橫霸，終於弄出一場美俄大戰，發展為第三次世界大戰。



綜合來說，如何肅奸是中俄兩國的要務，趁現在貿易戰、金融戰初起（註：英法官唔撈、中

概股、華為、中興都是金融戰想搞死香港），中俄兩國將漢俄兩奸肅整。不管輿論如何說摧毁人

權、如何扼殺自由民主，那麼才能維護國家利益。這情形俄國比中國要好得多，因為俄奸在傳媒

中似乎沒有甚麼實力，俄人亦很少會翻牆來看俄奸言論。唉！這就是中國的大問題。



今時世界不安寧，投資者除了要看緊屏幕上的報價跳動外，也不能不關注外圍的政治大勢，

因為「政經」兩字，已說明主次之序。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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