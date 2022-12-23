《新股上市》內地職考培訓商粉筆（２４６９）招股入場費約五千元

《經濟通通訊社２３日專訊》內地職業考試培訓服務供應商粉筆（０２４６９）在港上市，

全球發售２０００萬股（授予聯席整體協調人超額配股權１５％），國際及香港分別佔九成及一

成，今日起至下周五（３０日）中午公開招股，每股招股價９﹒５元至９﹒９元，一手５００股

「入場費」為４９９９﹒９２元。該股預期２０２３年１月６日掛牌，上市聯席保薦人及聯席整

體協調人為花旗環球金融、中金公司及美銀證券。

該集團主要為公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員，提供全套的招

錄和資格考試培訓課程。該集團培訓課程及線上產品的總付費人次由２０１９年的６００萬人次

增至２０２０年的９６０萬人次，並進一步增至２０２１年的９８０萬人次。

假設每股發售價９﹒７元（即招股價中位數）且超額配股權未獲行使，粉筆集資淨額約

１﹒１６２億元，當中約５２％用於豐富課程內容和擴大學員群體；約２８﹒５％用於加強內容

及技術開發能力，以支持線上及線下服務；約１２％用於通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動

；約７﹒５％用作營運資本及一般企業用途。（ｍｈ）

