《盤後部署》恒指聖誕假前報跌；中聯通連升四日，現時宜追入？

《經濟通通訊社２３日專訊》在聖誕假期前嘅交易日，港股未能延續上日升勢。恒指今日低

開２９６點，報１９３８２，惟跌幅很快收窄，早段大部分時間窄幅上落。

恒指半日跌１００點，報１９５７８，主板成交４４４﹒２３億元。恒生中國企業指數報

６６４２，跌７３點或１﹒１％。恒生科技指數報４１２９，跌８０點或１﹒９２％。

科技股無大幅下跌，部分重磅股造好，內房及內需股普遍上升，恒指午後走勢未有轉差。午

市初段曾跌至１９４９３，之後逐步向上，雖在１９６００後遇上阻力，但回至１９５４０附近

有支持，其後跌幅一度收窄至不足１０點。收市前一小時，恒指在１９６７２遇上另一阻力，走

勢反覆向下，最終未能在１９６００之上收市。

恒指收報１９５９３，跌８６點或跌０﹒４４％，全日最高見１９６８６，最低見

１９３８０。主板成交７９９﹒５９億元。國企指數報６６４２，跌７３點或跌１﹒０９％。恒

生科技指數報４１２４，跌８６點或跌２﹒０５％。

內地股市方面，上證綜合指數報３０４５，跌８點或跌０﹒２８％，成交２３３３﹒３５億

元人民幣；深證成份指數報１０８４９，跌２６點或跌０﹒２５％，成交１２７１﹒０９億元人

民幣。



＊阿里健康挫％墊底藍籌＊



澳門進一步放寬入境檢疫，港台及外國入境旅客自今日起不再要求落地核酸檢測，入境不再

發放「紅碼」。不過，濠賭股今日走勢一般。金沙（０１９２８）跌１﹒３８％，報２５元；銀

娛（０００２７）跌１﹒０６％，報５１﹒１５元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒６５％，報

８﹒３４元；澳博（００８８０）升２﹒０９％，報４﹒３９元。

藍籌股方面，友邦（０１２９９）升３﹒３４％，報８６﹒７元；港交所（００３８８）升

０﹒７７％，報３４０元；比亞迪（０１２１１）跌３﹒７２％，報１９４﹒１元；阿里健康

（００２４１）跌４﹒９６％，報７﹒０９元，為全日表現最差藍籌股。



＊中聯通宜候至２０天線吸納＊



中聯通（００７６２）為表現最佳藍籌股，升６﹒８４％，收報５元，成交約１﹒６９億股

，涉資８﹒３５億元，盤中高見５﹒０８元，最低見４﹒６７元。

公司早前公布截至今年１１月，５Ｇ套餐用戶累計達２﹒０９億戶，較１０月淨增

４４５﹒１萬戶。物聯網終端連接累計到達約３﹒７６億戶。此外，公司宣布與騰訊

（００７００）、京東（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）四家戰

略投資者簽署戰略合作協議。

事實上，中聯通自１０月尾開始走勢大幅改善。股價於１０月３１日最低跌至３﹒２７元，

之後三個交易日走勢靠穩，１１月３日裂口上升２﹒０７％，其後持續上升。雖然曾於１２月中

旬連跌六個交易日，但跌至２０天線即有支持。今日股價企穩在１０天線上，而１０、２０、

５０、１００及２５０天線繼續上升。

不過，股價由１０月低位３﹒２７元至今日高位５﹒０８元，累計已升逾５５％，９日

ＲＳＩ升至接近嚴重超買，短期不排除有回調風險，候至２０天線（約４﹒５元）吸納較值博，

目標可留意２０２０年８月高位６元水平。（ｅｒ）

