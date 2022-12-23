【外圍經濟】日核心ＣＰＩ再創４１年新高，黑田下月恐再收緊政策

《經濟通通訊社２３日專訊》日本統計局周五（２３日）公布的最新數據顯示，該國１１月

剔除生鮮食品的核心消費者價格指數（ＣＰＩ）按年漲３﹒７％，創１９８１年來新高，符合市

場預期。

導致升幅加速的主要動力來自加工食品。有關數據令市場猜測，在下月１８日結束的日本央

行貨幣政策會議上，行長黑田東彥可能進一步調整寬鬆政策。（ｊｆ）

