《經濟通通訊社２３日專訊》日本統計局周五（２３日）公布的最新數據顯示，該國１１月
剔除生鮮食品的核心消費者價格指數（ＣＰＩ）按年漲３﹒７％，創１９８１年來新高，符合市
場預期。
導致升幅加速的主要動力來自加工食品。有關數據令市場猜測，在下月１８日結束的日本央
行貨幣政策會議上，行長黑田東彥可能進一步調整寬鬆政策。（ｊｆ）
23/12/2022 08:31
【外圍經濟】日核心ＣＰＩ再創４１年新高，黑田下月恐再收緊政策
《經濟通通訊社２３日專訊》日本統計局周五（２３日）公布的最新數據顯示，該國１１月
剔除生鮮食品的核心消費者價格指數（ＣＰＩ）按年漲３﹒７％，創１９８１年來新高，符合市
場預期。
導致升幅加速的主要動力來自加工食品。有關數據令市場猜測，在下月１８日結束的日本央
行貨幣政策會議上，行長黑田東彥可能進一步調整寬鬆政策。（ｊｆ）
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