【外圍經濟】美國第三季ＧＤＰ年率化後按季增３﹒２％，勝預期

《經濟通通訊社２３日專訊》根據美國商務部周四（２２日）公布的數據，因消費支出和企

業投資增加，美國第三季ＧＤＰ經修訂之年率化後按季增長率為３﹒２％，高於２﹒９％的初值

，並優於市場預期。

個人消費增長率亦從初值的１﹒７％，大幅上調至２﹒３％，反映服務業支出增長。此外，

通脹的一個關鍵指標，即核心個人消費支出價格指數（ＰＣＥ）第三季按季增長４﹒７％，略高

於初值。

數據表明，儘管利率和通脹上升，但消費者和企業需求仍然強勁，但這種勢頭在明年是否能

維持則是未知數。（ｊｆ）

