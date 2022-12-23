《經濟通通訊社２３日專訊》根據美國商務部周四（２２日）公布的數據，因消費支出和企
業投資增加，美國第三季ＧＤＰ經修訂之年率化後按季增長率為３﹒２％，高於２﹒９％的初值
，並優於市場預期。
個人消費增長率亦從初值的１﹒７％，大幅上調至２﹒３％，反映服務業支出增長。此外，
通脹的一個關鍵指標，即核心個人消費支出價格指數（ＰＣＥ）第三季按季增長４﹒７％，略高
於初值。
數據表明，儘管利率和通脹上升，但消費者和企業需求仍然強勁，但這種勢頭在明年是否能
維持則是未知數。（ｊｆ）
23/12/2022 09:40
【外圍經濟】美國第三季ＧＤＰ年率化後按季增３﹒２％，勝預期
《經濟通通訊社２３日專訊》根據美國商務部周四（２２日）公布的數據，因消費支出和企
業投資增加，美國第三季ＧＤＰ經修訂之年率化後按季增長率為３﹒２％，高於２﹒９％的初值
，並優於市場預期。
個人消費增長率亦從初值的１﹒７％，大幅上調至２﹒３％，反映服務業支出增長。此外，
通脹的一個關鍵指標，即核心個人消費支出價格指數（ＰＣＥ）第三季按季增長４﹒７％，略高
於初值。
數據表明，儘管利率和通脹上升，但消費者和企業需求仍然強勁，但這種勢頭在明年是否能
維持則是未知數。（ｊｆ）
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