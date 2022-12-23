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即市新聞

23/12/2022 17:34

《台股攻略－黃振宇》假期將至，大市交投淡靜

　　《台股攻略》美股回落，加上聖誕節假期即將到來，台股今日Ｏ２３日）走勢偏軟，航運及
電子股回吐，加權指數最多跌２５０點，金融股亦同步下挫，指數最終收１４２７１點，跌
１７１點，成交金額為１５０４億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出１２５﹒７８億元。其
中外資錄得淨賣出１３２﹒４３億元。
　　航運股的貨櫃三雄同步下跌，長榮收１６７﹒５元，跌２﹒６％；萬海收８６﹒２元，跌
１﹒２％；陽明收６７﹒３元，跌１％。航空雙雄的長榮航收２８﹒１元，跌２﹒１％；華航收
１９元，跌１﹒６％。電子權值股方面，台積電收４５５元，跌２﹒８％；聯發科收６６０元，
跌０﹒２％；台達電跌１﹒９％，聯電跌２﹒３％，日月光投控跌３﹒６％，智邦跌６﹒５％，
其餘的可成、華碩、研華及國巨等大型電子股亦全面走弱，均跌超過１％。金融股方面，則以永
豐金跌勢較重，跌４﹒８％；京城銀跌３﹒４％，三商壽跌２﹒３％，中信金、華南金及玉山金
均跌超過１％。
　　考慮聖誕節日及臨近年底，股市交投轉趨淡靜，外資亦減持下，台股升勢乏力，但投信等國
內基金遂步入市，建議投資者留意法人動向，可部署下年投資新方向的機會。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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