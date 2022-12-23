《窩輪豪情－梁業豪》不應持有衍生權證過長周末

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、綜合企業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

份現為百濟神州（０６１６０）、新東方（０９９０１）與海底撈（０６８６２），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、龍湖集團（００９６０）與華潤電力

（００８３６）。

具買賣衍生權證經驗的投機者都知道，於長周末或長假期前持貨過市須面對一個不利因素：

權證時間值會呈現顯著的自然損耗，特別是已屆合約期末段時。因此，無論是認購權證或認沽權

證，今天（２３日）都不宜持貨過市，除非大家對下周三（２８日）港股大幅上升或大幅下跌充

滿信心。早前大市的歷史波幅從高位顯著回降，近日權證引伸波幅則見跌勢停頓，令權證的偏低

幅度大為縮減；除非港股的波動程度顯著加劇，持有衍生權證圖利的誘因並不足夠。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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