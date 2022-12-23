  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》不應持有衍生權證過長周末

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、綜合企業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
份現為百濟神州（０６１６０）、新東方（０９９０１）與海底撈（０６８６２），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、龍湖集團（００９６０）與華潤電力
（００８３６）。
　　具買賣衍生權證經驗的投機者都知道，於長周末或長假期前持貨過市須面對一個不利因素：
權證時間值會呈現顯著的自然損耗，特別是已屆合約期末段時。因此，無論是認購權證或認沽權
證，今天（２３日）都不宜持貨過市，除非大家對下周三（２８日）港股大幅上升或大幅下跌充
滿信心。早前大市的歷史波幅從高位顯著回降，近日權證引伸波幅則見跌勢停頓，令權證的偏低
幅度大為縮減；除非港股的波動程度顯著加劇，持有衍生權證圖利的誘因並不足夠。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2022
【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩
人氣文章中國故事22/12/2022
《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫　明年港經濟盼迎小陽春
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】疫情加息夾擊經濟　通關在即零售乍現曙光
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】防疫3年終迎鬆綁　復常路上步步為營
人氣文章FOCUS22/12/2022
【FOCUS】硬著陸VS軟著陸　環球樓市同此涼熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金