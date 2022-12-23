【虛幣世界】「薯條哥」以２﹒５億美元保釋，加密貨幣平穩

《經濟通通訊社２３日專訊》消息指，美國聯邦法官同意前ＦＴＸ首席執行官Ｓａｍ

Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（薯條哥）以價值２﹒５億美元保釋金保釋，消息指薯條哥涉嫌罪

名是客戶資金欺詐和非法流動的幕後策劃者，據指薯條哥父母拿出家中的股權作擔保；另外擔保

協議中提及，他不得進行超過 １０００ 美元的金融交易，不能開設新的信貸額度，除了鍛煉

外不能離開家，並且必須接受藥物濫用和心理健康治療。

加密貨幣大致平穩，分析指美國早前公布的經濟數據，對加密貨幣難有正面作用，主要是由

於美聯儲嚴控調整下，反過來會導致資產價格下跌，從而影響傳統資產和數字資產。數字資產投

資者應牢記，比特幣和以太幣都與標準普爾５００指數和納斯達克指數保持著很強的相關性。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６８０３﹒０７元（美元．下同），跌０﹒１１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２１６﹒９０元，跌０﹒０７％；艾達幣報

０﹒２５６５元，跌０﹒０８％；瑞波幣報０﹒３４７３元，跌０﹒５４％。（ｕｌ）



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