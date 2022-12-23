  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2022 09:35

【虛幣世界】「薯條哥」以２﹒５億美元保釋，加密貨幣平穩

　　《經濟通通訊社２３日專訊》消息指，美國聯邦法官同意前ＦＴＸ首席執行官Ｓａｍ　
Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（薯條哥）以價值２﹒５億美元保釋金保釋，消息指薯條哥涉嫌罪
名是客戶資金欺詐和非法流動的幕後策劃者，據指薯條哥父母拿出家中的股權作擔保；另外擔保
協議中提及，他不得進行超過　１０００　美元的金融交易，不能開設新的信貸額度，除了鍛煉
外不能離開家，並且必須接受藥物濫用和心理健康治療。
　　加密貨幣大致平穩，分析指美國早前公布的經濟數據，對加密貨幣難有正面作用，主要是由
於美聯儲嚴控調整下，反過來會導致資產價格下跌，從而影響傳統資產和數字資產。數字資產投
資者應牢記，比特幣和以太幣都與標準普爾５００指數和納斯達克指數保持著很強的相關性。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６８０３﹒０７元（美元．下同），跌０﹒１１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２１６﹒９０元，跌０﹒０７％；艾達幣報
０﹒２５６５元，跌０﹒０８％；瑞波幣報０﹒３４７３元，跌０﹒５４％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2022
【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩
人氣文章中國故事22/12/2022
《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫　明年港經濟盼迎小陽春
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】疫情加息夾擊經濟　通關在即零售乍現曙光
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】防疫3年終迎鬆綁　復常路上步步為營
人氣文章FOCUS22/12/2022
【FOCUS】硬著陸VS軟著陸　環球樓市同此涼熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金