《談國論企－黎偉成》中俄強化全面合作震懾美烏

《談國論企》中共中央總書記、國家主席習近平於２０２２年１２月２１日會見應中共邀請

訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫，而俄羅斯總統普京於１２月１９日作時隔３年再次

到訪白俄羅斯，充分顯示俄羅斯牢牢建立政治經濟甚至軍事技術的鐵三角，尤其是中俄最新達致

的要推動全球治理更公正合理的共識，更倡議開展全面對話解決烏克蘭危機的問題，是為烏國總

統澤連斯基「突然」匆匆竄走美國之因。信美國能真正挺烏？天真！



＊中俄與白俄更緊密促全球更公正合理治理＊



要指出，中國、俄羅斯和俄羅斯與白俄羅斯分別在黨、政的最新舉措，有相當重大的現實需

要和意義，重點有：

特別是（一）中國國家主席習近平是以中共中央總書記的身份，由中國共產黨邀請俄羅斯統

一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫，到中國訪問的，是為黨與黨的最高層會面，並從黨的層面商討中俄

關係，充分表明中國從黨、政為主的多方面對俄羅斯的高度密切聯繫、合作，特別是習近平對梅

德韋傑夫所言（Ｉ）「中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治理

朝著更加公正合理的方向發展」，此語最是重要之處為（ｉ）中俄關係相當密切，不為美國佬的

諸多恐嚇，而拜登主動推手搞出來的烏克蘭亂局伊始居然「警告」中國不要支持俄羅斯，更「爛

仔」式表示「否則會有後果」。

更加重要的，是中俄要「共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，斯言更是反向

地警告美國佬，中俄對現時美國佬自說自話的講了就是的「國際秩序」，感到高度不滿，並作出

要「更加公正合理的方向發展」的要求。

另一個十分重要的事項，為（ＩＩ）習近平指出：「在烏克蘭危機問題上，希望有關各方保

持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切」，是為中國從拜登推手的烏

局伊始已強調的要對話而非對抗的原則和精神。美國佬會這樣做嗎？拜登不僅緊閉會談之門，更

強逼「北約」其他國家與美國綿延不絕地為烏提供各種各樣武器，主戰而毫不求和。美國從來好

戰，而把戰場推放在其他國家或地區，從中漁利，此可從拜登之劣舉使可見美國佬之惡思。中俄

要改變美國霸權主義「國際規則」！

至於（二）普京到訪白俄羅斯，與白俄羅斯總統盧卡申科討論地區安全問題和聯合應對措施

，重要性當然是強化兩國的政治和軍事關係，以應對由拜登推手弄出來的烏國亂局的進一步惡化

的威脅。要知道，白俄羅斯就是俄羅斯及烏克蘭為鄰，以美國佬為主的「北約」苦苦逼戰，白俄

羅斯遲早會受到美霸權主義者所牽引出的戰事衝擊，故俄羅斯與白俄羅斯明明確確地連成一片，

有利於強力反制美國佬。

值得留意的，更是（三）習近平談到烏克蘭危機問題，對梅德韋傑夫重申「中方一貫按照事

情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談」。事非曲直，即

事實，為俄羅斯與白俄羅斯在蘇聯時代，是同一國的體係的同時，更在語言、文化、歷史等許許

多多方面有聯繫和共通之處，只為蘇聯解體後變成兩國，如今拜登要把「北約」擴展到烏克蘭，

對俄羅斯是很嚴重的政治、軍事威脅。你美國佬話要「北約」東移就移，為什麼俄羅斯不能要保

持其「防火牆」？這是事非曲直的重點。



＊拜登恐懼促澤連斯基突赴美壯膽要續戰＊



但（四）美國佬死性不改，為澤連斯基「突然」要訪問美國之因。難道拜登好得閒？美國參

、眾兩院沒有重要的事情要做？一個日日要美、歐畀錢畀武器要煩的澤連斯基，忽然間要赴美？

此因中國、俄羅斯和白俄羅斯的黨政最高領導的會面，和作出的更強烈的政治合作及聯繫，

對拜登等美國佬肯定是當頭棒喝。我估計，基廝到美，會是拜登等廝所作的小動作，否則一個「

突然」訪美的人，居然可以讓美國動員全國的力量「臨時」作出全力支持？美國佬真是連「小學

雞」都不如！

此顯拜登主戰的惡思劣想不變，因拜廝以為可以打壓甚至消滅俄羅斯，便可以劍指中國，再

滅除「不同意識形態」的國家，好讓美國佬「獨霸天下」，可以嗎？俄羅斯至今仍然是一國對數

以十計「北約」成員，拜登的算盤難以打響，美國佬的的有選擇性的白人民主、自由、人權「普

世價值」，當然遠不如習近平提出的「普惠」主義，因普惠是要平等互惠互通，是為美國霸權主

義所不容！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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