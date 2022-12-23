《欣勢利導－陳欣》日央行放寬孳息控制，日圓先生看圓匯見１２０

《欣勢利導》本周二（２０日）日本央行意外宣布擴大１０年期債息波動範圍，市場認為央

行將結束寬鬆政策，致債價下跌、債息上升。有「日圓先生」之稱的前日本財務省次官榊原英資

也再作出預測，在接受電視訪問時表示，央行可能會於明年１月再度擴大１０年期債息波動範圍

。榊原英資在５月份準確預測日圓會跌至１５０水平，而當時美元兌日圓為１２８。

過去一年，為應對通脹高企的困境，環球央行爭相加息，日本央行順應時勢加速收緊貨幣政

策，甚至最終調整利率，也無可厚非。日本今日（２３日）公布的１１月核心通脹進一步升至

３﹒７％，也充分給予了央行緊縮的理由。若真如「日圓先生」所述般加速轉鷹，日圓未來或一

如其預測升至１２０水平。

太平洋彼岸的美國，經濟數據強勁，１２月消費者信心指數升至１０８﹒３，超出預期；第

三季ＧＤＰ終值更向上修訂至增長３﹒２％，高於預期；就業數據表現亦佳，新申領救濟金人數

持續回落，但好據反令市場憂慮美聯儲繼續長期收緊貨幣政策，令股市受挫，其中Ｔｅｓｌａ更

因高價車型打折消息，致股價大跌近９％。

事實上，環球央行齊齊收水，股市必然受到衝擊，市場隨時因為任何消息而拋售股票。此外

，日本央行由鴿轉鷹，更可能令部分資產回流日本，不利資本市場。然而，經濟數據及緊縮政策

雖令美股受挫，卻成為美元的最大支撐因素，亦一直是美元１２月以來未有繼續大跌的重要原因

之一，美匯指數短線料在１０３有較強支持。

《資深外匯分析師 陳欣》



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