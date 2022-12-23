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即市新聞

23/12/2022 12:11

《午市前瞻》通關落實後大市或須消化，友邦上望９０元食胡位

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報１９５７８，跌１００點或０﹒５１％，主
板成交４４４﹒２３億元。恒生中國企業指數報６６４２，跌７３點或１﹒１％。恒生科技指數
報４１２９，跌８０點或１﹒９２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２２﹒４元，跌１﹒４元或０﹒４３％，成交２６﹒９６億元
；美團收報１８３﹒３元，跌２﹒９元或１﹒５６％，成交１８﹒６９億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８６﹒５５元，跌１﹒３５元或１﹒５４％，成交１７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。友邦
（０１２９９）升３﹒０４％，報８６﹒４５元，成交１２﹒９０億元。
　
＊李偉傑：恒指１月挑戰２５０天線樂觀＊
　
　　美國經濟數據強勁，令人民幣兌美元跌穿７算，拖累港股今早以暫時全日最低位１９３８０
開市，隨後承接力強勁，帶動恒指收窄跌幅至不足１００點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經
濟通通訊社》表示，人民幣匯價相當影響港股，但見到港股此時亦有一定韌力，因大市目前正憧
憬通關，對大市故然有正面幫助。
　　但他亦提到，因應通關算是利好因素之中的「絕招」，即使通關消息出台後，市場消化早前
憧憬亦會令市況出現調整。他提到，通關後亦耍觀望時間與人數的放寬程度，才知道對大市的利
好程度。他指目前恒指挑戰２５０天仍樂觀，但２０２２年餘下只有約３個交易日，今年內要挑
戰成功亦有難度，明年１月相對有更大機會。
　
＊ＡＴＭ股２０天線有支持＊
　
　　友邦（０１２９９）為其中一隻通關概念股之一，上午逆市抽高逾３％為恒指收窄跌幅的主
力。李偉傑指通關憧憬將繼續有利友邦股價，但預期於今年１月高位９０至９１元亦會有較大阻
力，料友邦再升至該水平會有一定獲利阻力，建議投資者亦可意署於相關位置食胡。
　　ＡＴＭ股走勢亦相似，李偉傑指近期政策面偏向正面，中央言論亦相對有利，未來能配合整
改並梳理業務後，股價有望反覆向上，料三股２０天線會有較強支持力。但他提醒騰訊
（００７００）將於下月分派美團（０３６９０）並除淨，股價將會較為波動。（ｈｃ）

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