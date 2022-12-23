《美元走勢－羅明立》歐元受制１﹒０６６０，英鎊或下試１﹒０９

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒６９ １３２﹒８１ １３２﹒２９

歐元╱美元 １﹒０６０７ １﹒０６１２ １﹒０５８７

英鎊╱美元 １﹒２０３７ １﹒２０５８ １﹒２０１８

美元╱瑞郎 ０﹒９３１８ ０﹒９３２２ ０﹒９３０９

美元╱港元 ７﹒８０２６ ７﹒８０４６ ７﹒７９４２

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《美元走勢》美匯指數周四（２２日）從１０４以下反彈８０多點，美國第三季ＧＤＰ年率

化之季度增長率由初值的２﹒９％上調至３﹒２％，同期核心ＰＣＥ物價指數年率化季率亦向上

修正為４﹒７％，好過預期；此外，上周初次申領失業救濟人數為２１﹒６萬，較預期的

２２﹒２萬少。數據理想支持聯儲局相對強硬的貨幣政策立場，特別是勞動力市場持續向好，可

能令聯儲局的加息持續更久，美元受到提振而回升。但仍要留意美匯指數在２０天線約１０５附

近的表現。

歐元繼續受阻於１﹒０６６０，暫時所見跌幅克制，可能與歐洲央行同樣強調須持續加息有

關。英倫銀行貨幣政策可能更為審慎，英鎊表現相對疲弱，可能要先下試１﹒０９。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６４０ １﹒０５００ １﹒０６７５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２１００ １﹒１９７０ １﹒２１５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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