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23/12/2022 15:00

《美元走勢－羅明立》歐元受制１﹒０６６０，英鎊或下試１﹒０９

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒６９　１３２﹒８１　１３２﹒２９
　　歐元╱美元　１﹒０６０７　１﹒０６１２　１﹒０５８７
　　英鎊╱美元　１﹒２０３７　１﹒２０５８　１﹒２０１８
　　美元╱瑞郎　０﹒９３１８　０﹒９３２２　０﹒９３０９
　　美元╱港元　７﹒８０２６　７﹒８０４６　７﹒７９４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周四（２２日）從１０４以下反彈８０多點，美國第三季ＧＤＰ年率
化之季度增長率由初值的２﹒９％上調至３﹒２％，同期核心ＰＣＥ物價指數年率化季率亦向上
修正為４﹒７％，好過預期；此外，上周初次申領失業救濟人數為２１﹒６萬，較預期的
２２﹒２萬少。數據理想支持聯儲局相對強硬的貨幣政策立場，特別是勞動力市場持續向好，可
能令聯儲局的加息持續更久，美元受到提振而回升。但仍要留意美匯指數在２０天線約１０５附
近的表現。
　　歐元繼續受阻於１﹒０６６０，暫時所見跌幅克制，可能與歐洲央行同樣強調須持續加息有
關。英倫銀行貨幣政策可能更為審慎，英鎊表現相對疲弱，可能要先下試１﹒０９。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６４０　１﹒０５００　１﹒０６７５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２１００　１﹒１９７０　１﹒２１５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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