《報章摘要》入境澳門不再紅碼，毋須落地驗核酸，可隨時離境返港

《經濟通通訊社２３日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



入境處近千職員返口岸，熟習通關流程

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內地與本港通關在望，消息指，當局為提早為通關做好準備，已積極加派人手預備相關設施

及重新熟習流程，應對預計將激增的客運流量，其中入境處近日抽調近千名職員，最快下周初到

各個出入境口岸報到，包括高鐵西九龍站、羅湖及文錦渡等。

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Ｚｅｅｋ惹結業憂慮，ＣＥＯ否認公司清盤

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物流初創「Ｚｅｅｋ斑馬到家」近月屢傳財困，Ｚｅｅｋ周三（２１日）晚上向商家發出「

結束營運通知」，宣布從２３日起結束營運核心貨運配送業務。Ｚｅｅｋ行政總裁趙家祺昨午向

送貨員發通知，否認公司清盤，但承認有現金流問題，目前與股東和投資者協商解決，正循精簡

架構並重組業務方向發展，料２０２３年１月下旬會有明確結果。

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內地疫情升溫，工廠提前月底放年假

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隨著內地進入感染高峰期，出行人數和商場客流大減，北京、上海、杭州等地，有多個購物

中心和百貨延遲開門或提早關門。工廠提早放農曆年假。廣州等地血庫再傳告急，醫院暫停非緊

急手術。國務院聯防聯控機制召開會議，要求做好老年和兒童重症病人救治。

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上月２５７宗蝕讓，１２年來按月最多

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銀行加息及疫情等負面因素，持續打擊業主沽貨心態。利嘉閣研究報告指出，１１月共錄２

５７宗帳面蝕讓賣樓個案，是１２年來首次突破２００宗個案，合共蒸發３﹒３億元，蝕讓比率

達１６﹒８％，將軍澳屬重災區。

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《信報》



國泰空服將發動按章工作

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國泰航空（００２９３）資方上周未能與空中服務員工會（ＦＡＵ），就更表編排等問題達

成共識，工會收集會員意見後，昨晚在社交平台專頁宣布，將於短期內採取按章工作行動，但未

有公布確實日期。

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卡塔爾商戶收銀聯卡

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銀聯國際宣布，為順應旅客消費需求和支付習慣的改變，與卡塔爾最大收單機構之一的卡塔

爾伊斯蘭銀行（ＱＩＢ）達成合作，後者開通旗下所有商戶受理銀聯卡，並支持銀聯手機閃付。

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《明報》



入境澳門不再紅碼，毋須驗核酸

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澳門昨公布，今日零時起調整包括本港入境者的防疫措施，包括取消發放紅碼健康碼及落地

核酸檢測，並可於入境後任何時間離開澳門返港。

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（ｈｌ）

