【回顧展望－息魔來襲】明年首季料美加息兩次，港拆息或續高企

《經濟通通訊社記者吳仲賢２３日報道》世界各地央行為應對新冠病毒疫情危機，提出寬鬆

的貨幣政策及不同的經濟刺激措施，但上述政策措施加劇各國的物價通脹情況，使大宗商品價格

飆升，今年各地央行均迎來了「加息潮」，以壓抑日漸升溫的通脹，又適逢俄羅斯與烏克蘭在今

年２月爆發戰爭，對全球的供應鏈造成影響，同時美聯儲亦以鷹派主導採取激進的加息措施，以

控制國內不斷攀升的通脹，為美國及環球的經濟增長帶來不少陰霾。



＊美國通脹問題升溫，美聯儲鷹派加息＊



今年上半年美國通脤一直未見緩和，由今年１月份起美國消費者物價指數（ＣＰＩ）已多次

創下新高，在５月份ＣＰＩ按年大增８﹒６％，已創下自１９８１年１２月以來的新高，在６月

份ＣＰＩ更按年大幅擴大９﹒１％，再創下４０多年來的最大升幅，而各消費物價類別均錄得升

幅，包括燃油、食品價格及住屋成本，在多年的寬鬆貨幣政策及地緣政治因素等多種因素的帶動

下，美國的通脹情況令人咋舌。

面對通脹遠高於美聯儲的政策目標，美聯儲對加息方面採取鷹派態度，以超出市場預期的激

進加息政策以應對上述情況，美聯儲公開市場委員會在今年３月將聯邦基金利率的目標區間上調

２５基點至０﹒２５－０﹒５厘，預示著美國即將進入加息周期，儘管美國加息控制通脤屬市場

預期之內，但其後的在加息的幅度及次數方面，卻遠遠超出市場預期，在接下來的５月、６月及

７月，分別加息５０基點、７５基點及７５基點，其幅度及次數超出市場普遍預期，而截至今年

底美聯儲已上調聯邦基金利率目標區間至４﹒２５－４﹒５厘。



＊今年金管局多次入市捍衛港元匯價＊



在聯繫匯率的機制下，港元匯率與美元掛鈎，由今年５月１２日起，港匯多次觸及７﹒８５

弱方兌換保證水平，金管局多次入市承接港元沽盤，捍衛港元匯價，本港銀行體系總結餘由５月

中的逾３０００億港元，跌至現時不足１０００億港元，而在今年底，因應市場對年結資金需求

等，港元匯價在１１月初開始走強，在短短一個月內，由貼近弱方兌換保證水平反彈，截至昨日

（２２日）早上９時，港匯升至７﹒７９水平。

在美國激進加息的情況下，港息亦不可避免地跟隨上升，儘管其跟隨步伐並不緊貼美息，本

港銀行在今年９月份亦相繼宣布調高最優惠利率，是２０１８年９月底以來首次上調最優惠利率

，在匯豐銀行帶頭上調最優惠利率０﹒１２５厘後，多間本地銀行隨即跟隨，亦不可避免地跟隨

上升，儘管其跟隨步伐並不緊貼美息，但今年本港最優惠利率已調升三次，累計加息０﹒６２５

厘，而本地三大發鈔行，匯豐、中銀香港以及渣打香港、其最優惠利率分別升至５﹒６２５厘、

５﹒６２５厘及５﹒８７５厘，低息時代已一去不復返。



＊料美國明年首季後停加息，本港Ｐ加息兩次＊



星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，１２月美聯

儲加息５０點子，符合該行預期，料明年首季美聯儲將加息兩次，兩次加息均為２５點子，預期

美聯儲在明年首季加息後，便會停止加息，其餘時間利率將會維持不變，但料明年美聯儲未會進

行減息，又預期本港最優惠利率加息的次數將會與美國加息相同，但香港在跟隨美國加息步伐上

有滯後，故其幅度將不會與美聯儲加息的幅度相同，明年首季分別加息２５點子及１２﹒５點子

，料整個加息周期將加息１厘。

對於港元拆息展望，她預期，明年一個月香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）或「反覆試５厘

個位」，或高達約５﹒３厘水平，三個月ＨＩＢＯＲ或達５厘以上，不排除或高達約５﹒７厘水

平，並解釋現時的資金需求更多是年底效應，留意到銀行在年底會儲備一定資金作自身用途，而

部分流動性不太充足的銀行可能需要借錢融資，變相即為「有錢嘅唔肯借出去，無錢嘅係咁搶」

，從而挾高港元拆息。



＊短期港元定存息率仍有上行空間＊



她續指，現時股市成交量有所增長，帶動與股市相關的港元需求，而在套息方面亦有相關的

港元需求，現時港息較美息為高，市場存有買港元套息的傾向。對於明年的資金需求，她提及，

儘管明年年底效應自然消退，不排除因為總結餘已減少，在明年的季尾、半年結以及年結，或會

重新出現相似情況，屆時了拆息走高外，本港定期存款利率或會稍為走高。

對於港元定期息走勢，她指出，留意最近本地銀行不斷上調港元定期利率來鎖定長期資金，

預期部分期限的定期息率或已接近見頂，但料較短期的港元定存息率，如一個月及三個月等仍有

上行空間，料香港銀行體系總結餘仍有下跌空間，故在總結餘減少及拆息走高的情況下，較短期

的港元定存息率有上行壓力。



＊明年港匯不排除再度下試７﹒８５水平＊



對於港匯，她提及，現時對於港元有較多的需求，讓港匯走強，而其幅度亦高於預期，當中

原因或由於早前由於美國加息港元走弱等因素，一直有人在沽空港元，但隨著上述所提及的因素

，市場對港元的需求上升，不少短倉需要被逼平倉，造成港匯升勢較急的情況，料在明年年結效

應將會消退，隨著美國明年首季加息，不排除明年初港息或再度低過美息，可能港匯再會再度走

弱，或低於７﹒８水平，不排除再度下試７﹒８５水平，但預期隨著美國首季完成加息，香港銀

行總結餘或見底，屆時港匯便難以重返７﹒８５水平，料港匯將會偏向在７﹒８左右水平徘徊為

主。

她指出，本港銀行體系總結餘在比較高的位置上回落，隨著高息環境持續，以及早前一輪沽

空港元的投資者也「未必有好多肉食」，認為投資者會對港匯持較審慎的態度，預期即使觸碰到

７﹒８５水平，金管局需要承接的港元沽盤規模也不會太大，料本港銀行體系總結餘未必會跌太

多，初步預期未來本港銀行體系總結餘或有機會跌至約７６０億港元。

