【回顧展望－樓市把脈】樓市下跌掀劈價潮，新界市區銷情見榮辱

《經濟通通訊社記者許英略２３日報道》今年本港樓價大幅回落，在第五波疫情、加息及移

民潮夾襲下，樓市出現劈價潮。美聯儲於大半年內加息４﹒２５厘，港銀終在４年來再次上調最

優惠利率（Ｐ），大部分港銀年內加Ｐ三次共０﹒６２５厘，無疑增加供樓人士壓力，雖然「荀

盤」湧現，惟買家對後市多持觀望態度。《施政報告》中雖提出海外專才在港買樓可獲退稅，惟

市場認為刺激力度不足。

差估署數據顯示，４、５月樓價指數曾止跌回升，不過隨著息魔來襲，跌勢難止，１０月份

私樓售價指數報３５２﹒４點，今年累跌１０﹒５％，重返２０１７年底水平。反映本港二手樓

價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ截至１２月９日，跌１４﹒６％，而八大指數中，九龍ＣＣＬ

Ｍａｓｓ跌幅最為凌厲，全年跌１７％；另一上車盤集中地新界西亦跌１５﹒７％。而大型屋

苑領先指數則錄得１５﹒７％跌幅。



＊二手成交萎縮，呈現劈價狂潮＊



據土地註冊處及代理數據顯示，截至１２月２０日全年二手住宅註冊錄得３６１０９宗，按

年暫跌４０％。在移民潮及加息陰霾下，市場於下半年伊始出現劈價潮。中原曾指出，持貨約４

年以下沽貨業主，近期賣樓平均帳面獲利幅度只有約１０％，若扣除交易成本，可能虧蝕或僅獲

微利。數據亦顯示，太古城、沙田第一城上月平均呎價較去年底分別低出１９％、１７％。

另外，將軍澳更被喻為「蝕讓成風」，於１２月首５天累錄３５宗二手成交，當中５宗錄虧

蝕，佔比達１４％。



＊新界市區一手互見榮辱＊



第五波疫情來勢洶洶，打亂新盤部署。疊加加息壓力，新界與市區新盤銷售榮辱互見。由會

德豐地產、恒地（０００１２）、新世界（０００１７）及帝國集團合作發展啟德ＰＡＲＫ

ＰＥＮＩＮＳＵＬＡ的ＭＩＡＭＩ ＱＵＡＹ Ｉ，自９月開售１３８伙，至今累沽４６伙；保

利置業（００１１９）及尚嘉控股合作的油塘朗譽，首批推出１２８伙，即日沽約１０伙；萬科

香港長沙灣連方Ｉ及恒地紅磡必嘉坊．迎匯，首輪銷售即日僅賣出７伙及３伙，佔比分別為

１３％、２３﹒３％。

新地（０００１６）年內則逐推３個新界新盤，其中７月屯門兆康ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第

１Ａ期７日內累收逾１﹒９萬張入票，較當時開售３３６伙超額認購逾５５倍，成為今年「新盤

票王」；項目１Ａ及１Ｂ期共售出逾１５３８伙，佔整個１期總數１６２４伙近９５％，套現逾

９４億元。

賣地收入表現更強差人意，在缺乏「地王」及樓市下滑情況下，政府同樣拖慢推地步伐，據

仲量聯行統計，目前政府賣地及改契和換地帶來２１８億元收入，僅達到本財政年度賣地收入目

標１２００億元近２０％。



＊受疫情影響多個樓盤延遲收樓＊



回顧本年港樓樓市，政府於２月《財政預算案》放寬９０％按揭樓價上限，由８００萬元調

高至１０００萬元。加息壓力下，金管局亦於９月底，將物業按揭貸款利率壓力測試要求，由３

厘下調至２厘，令樓市曾出現「小陽春」。

不過，８月底，九建（０００３４）將軍澳海茵莊園突於收樓前一日公布，因疫情及天氣等

不可抗力的因素，延遲收樓日期７個月，項目最終仍於１０月底宣布獲批滿意紙。

１１月上旬，信置（０００８３）、嘉華（００１７３）及中海外（００６８８）合作發展

錦上路站「柏瓏Ｉ」被指施工時未依從圖則，轉力層底下８條主力柱結構力度不足。信置亦承認

事件，及已要求全面檢查及跟進。

高銀（００５３０）前主席潘蘇通私人持有的何文田豪宅新盤傲玟於１１月中旬亦傳出遭會

計師樓接管樓盤，並暫停開放現樓。去年因工程質素問題需拆卸重建的新世界大圍柏傲莊ＩＩＩ

，去年８月至今年１２月１９日累錄約３９４宗取消交易個案。

７月中旬，新世界、新地及會德豐等投得跑道區地皮９家發展商，宣布聯手成立「啟德跑道

區私人發展有限公司」，通過公私營協作模式主動與政府部門等協商，並將跑道區地皮命名為

ＰＡＲＫ ＰＥＮＩＮＳＵＬＡ，輿論指此舉為地產商主動「自救」。９月底，長實

（０１１１３）亦將旗下波老道豪宅餘下１５２個單位及一籃子車位，以２０７﹒６６億元，打

包售予新加坡華瑞資本，亦曾被評為「看淡後市」。

