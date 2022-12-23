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23/12/2022 08:52

國泰工會宣布短期內「按章工作」，國泰保證航班服務如常運作

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國泰航空（００２９３）空中服務員工會昨晚在社交網站發帖
宣布，短期內將展開按章工作行動，意味國泰在聖誕節假期的航班或受影響。不過，國泰航空強
調，機艙服務員員工大部分並非工會成員，並只有小部分空中服務員工會成員支持採取工業行動
的呼籲。國泰有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情般保持專業，緊守工作崗位，「我們謹
向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。」
　
＊工會呼籲會員以實際行動響應號召＊　
　
　　國泰空中服務員工會呼籲會員支持並以實際行動響應工會號召，爭取員工應得待遇，包括充
足的外站休息時間及檢討薪酬待遇。工會指，早前已獲緊急會員大會一致通過授權，可視乎勞資
磋商結果，短期內以按章工作抗爭行動；呼籲會員按工會發出電郵參與行動。
　
＊國泰對工會決定感失望＊
　
　　國泰則表示，獲悉空中服務員工會（ＦＡＵ）委員會呼籲會員按章工作，有關立場與機艙服
務管理團隊於１２月２０日跟他們會面時截然不同，對工會委員會的決定及做法表示失望，認為
有關行動無理。國泰表示，航空機艙服務管理團隊本月與代表部分機艙服務員的空中服務員工會
已會面兩次，總共七小時，解釋已落實改善的１月份編更安排。
　　因不滿資方編更安排，國泰航空空中服務員工會本月初致函公司行政總裁鄧建榮，指疫情下
員工與公司共渡時艱，接受永久大幅減薪，以及過著閉環式的隔離生活，然而當航空業復甦之際
，員工受到的待遇卻每況愈下，批評國泰讓員工過勞工作、薪酬偏低及無視員工訴求。（ｃｌ）

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