【新冠肺炎】廠商會冀工展會放寬試食後生意額可提升一至兩成

《經濟通通訊社２３日專訊》廠商會副會長施榮恆今早在電台節目上表示，工展會昨

（２２）日起放寬可以試食，已有６０間參展商恢復提供試食，期望生意額可提升一至兩成。

另外，澳門宣布，今日起調整由香港特區、台灣地區和外國入境的防疫措施，包括落地核酸

檢測、澳門健康碼為「紅碼」及入境翌日起計第３天接受核酸檢測的要求取消。施榮恆預計，澳

門工展會可在明年復辦，又期望盡快與內地通關。（ｃｌ）





