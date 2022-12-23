【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌１﹒３９％，今年累跌１５﹒２７％

《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１５６﹒３７點，重返２０１７年５月初水平，按周跌１﹒３９％，是反映１１月
底至１２月初的市況。１２月美國議息前，本地拆息急升，增加銀行加息壓力，樓價走勢進一步
向下。ＣＣＬ由自己歷史高位１９１﹒３４點累跌１８﹒２８％，跌幅接近兩成。２０２２年計
累跌１５﹒２７％。
至於１２月美國放緩加息後的市況，將於明年１月份公布的ＣＣＬ才開始反映。
＊八大樓價指數齊跌＊
本周八大樓價指數齊跌，是自ＣＣＬ出現連跌起，近２３周以來第５次，樓價跌勢未止。中
原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５５﹒８３點，重返２０１７年４月中水平，按
周跌１﹒３７％。ＣＣＬ（中小型單位）報１５４﹒３６點，重返２０１７年４月中水平，按周
跌１﹒３７％。ＣＣＬ（大型單位）報１６６﹒１２點，重返２０１８年１月初水平，按周跌
１﹒４８％。
＊港島樓價按周跌４﹒３％＊
四區方面，上周三區升一區跌，今周四區齊跌，樓價調整未完。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
１５５﹒６０點，重返２０１７年１月中水平，按周跌４﹒３０％，連跌２周共４﹒８０％。新
界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６７﹒８４點，重返２０１７年１０月底水平，按周跌０﹒６２％。
九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１４９﹒８４點，重返２０１７年４月中水平，按周跌０﹒４０％。新
界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１４６﹒５５點，重返２０１７年１１月中水平，按周微跌０﹒０５％
。
＊ＣＣＬ（大型單位）累跌近１１％＊
２０２２年暫計，ＣＣＬ累跌１５﹒２７％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌１６﹒３４％，ＣＣＬ
（中小型單位）累跌１６﹒２０％，ＣＣＬ（大型單位）累跌１０﹒８９％。港島ＣＣＬ
Ｍａｓｓ累跌１７﹒５３％，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌１６﹒２５％，新界東ＣＣＬ
Ｍａｓｓ累跌１６﹒８８％，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌１４﹒８３％。（ｃｌ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情