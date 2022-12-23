  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2022 16:04

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌１﹒３９％，今年累跌１５﹒２７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１５６﹒３７點，重返２０１７年５月初水平，按周跌１﹒３９％，是反映１１月
底至１２月初的市況。１２月美國議息前，本地拆息急升，增加銀行加息壓力，樓價走勢進一步
向下。ＣＣＬ由自己歷史高位１９１﹒３４點累跌１８﹒２８％，跌幅接近兩成。２０２２年計
累跌１５﹒２７％。
　　至於１２月美國放緩加息後的市況，將於明年１月份公布的ＣＣＬ才開始反映。
　
＊八大樓價指數齊跌＊
　
　　本周八大樓價指數齊跌，是自ＣＣＬ出現連跌起，近２３周以來第５次，樓價跌勢未止。中
原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５５﹒８３點，重返２０１７年４月中水平，按
周跌１﹒３７％。ＣＣＬ（中小型單位）報１５４﹒３６點，重返２０１７年４月中水平，按周
跌１﹒３７％。ＣＣＬ（大型單位）報１６６﹒１２點，重返２０１８年１月初水平，按周跌
１﹒４８％。
　
＊港島樓價按周跌４﹒３％＊
　
　　四區方面，上周三區升一區跌，今周四區齊跌，樓價調整未完。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１５５﹒６０點，重返２０１７年１月中水平，按周跌４﹒３０％，連跌２周共４﹒８０％。新
界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６７﹒８４點，重返２０１７年１０月底水平，按周跌０﹒６２％。
九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１４９﹒８４點，重返２０１７年４月中水平，按周跌０﹒４０％。新
界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１４６﹒５５點，重返２０１７年１１月中水平，按周微跌０﹒０５％

　
＊ＣＣＬ（大型單位）累跌近１１％＊
　
　　２０２２年暫計，ＣＣＬ累跌１５﹒２７％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌１６﹒３４％，ＣＣＬ
（中小型單位）累跌１６﹒２０％，ＣＣＬ（大型單位）累跌１０﹒８９％。港島ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ累跌１７﹒５３％，九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌１６﹒２５％，新界東ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ累跌１６﹒８８％，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌１４﹒８３％。（ｃｌ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2022
憧憬通關國泰無懼工會行動照升　大行唱好現價仍值博？
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5%　憧憬政府撤辣
人氣文章FOCUS23/12/2022
【FOCUS】Sea change來襲　「二馬」齊頭痛
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】樓市下跌掀劈價潮　新界市區銷情見榮辱
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－息魔來襲】經濟復甦利好港銀前景　淨息差或首季見頂
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－息魔來襲】明年首季料美加息兩次　港拆息或續高企
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金