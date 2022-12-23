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即市新聞

23/12/2022 17:37

【夜期時段】即月期指最新報１９５３７點，跌２１點，低水５６點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５４９點，跌９點，低水４４
點，最新報１９５３７點，跌２１點，低水５６點，合約成交２５４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６３７點，無升跌，低水６點，最新報６６２６點，跌
１１點，低水１７點，合約成交２５８張。

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