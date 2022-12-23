【夜期時段】即月期指最新報１９５３７點，跌２１點，低水５６點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５４９點，跌９點，低水４４
點，最新報１９５３７點，跌２１點，低水５６點，合約成交２５４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６３７點，無升跌，低水６點，最新報６６２６點，跌
１１點，低水１７點，合約成交２５８張。
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|中國故事23/12/2022
《神州經脈》中美邊制裁邊對話 疫情延燒滬指周瀉4% 人幣守7
|財經熱話23/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想 股價料輕易上試20銀
|財經熱話23/12/2022
【復常炒D乜】憧憬通關國泰無懼工會行動照升 大行唱好現價仍值博？
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5% 憧憬政府撤辣
|FOCUS23/12/2022
【FOCUS】Sea change來襲 「二馬」齊頭痛
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】樓市下跌掀劈價潮 新界市區銷情見榮辱
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰