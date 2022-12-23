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23/12/2022 16:58

港府成立小組監督檢討港鐵維修保養制度，韋志成任主席

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布，就近期發生的鐵路事故，成立獨立監督小組，密切
監督港鐵公司（０００６６）就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討。政府今日公布小組成
員名單，由市區重建局行政總監韋志成擔任主席，成員包括專業飛機工程師詹永年、香港理工大
學電機工程學系運輸實務教授李鏡權，以及機電工程署署長彭耀雄。
　
＊向運輸及物流局局長提交報告＊
　
　　運輸及物流局發言人表示，政府對近期的鐵路事故極表關注。獨立監督小組將會密切監督港
鐵公司的檢討工作，小組會在相關檢討工作完成後向運輸及物流局局長提交報告，並就鐵路安全
規管事宜提出建議，以維持香港的鐵路服務安全可靠。
　　韋志成是發展局前常任秘書長（工務）及路政署前署長，現為市區重建局行政總監。他是資
深的專業工程師，具備土木、結構和土力工程專業經驗，在工程及項目管理等方面經驗豐富。
　
＊全面評估鐵路系統內潛在風險＊
　
　　政府表示，獨立監督小組成員來自不同專業領域，會從鐵路安全規管角度，密切監督港鐵公
司就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討，包括審視其覆蓋範圍、檢視方法及程序、跟進建
議及落實方案等是否合適得宜，以確保檢討工作全面、深入、穩妥和完備。小組亦會監督港鐵公
司全面評估其鐵路系統內不同領域的潛在風險，確保港鐵公司的維修保養以至營運管理工作與時
並進，包括制定適當的檢查及維修保養措施，尤其是加強預防性的維修工作及科技應用。
（ｃｌ）
　

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