《小傳日記》陳國基揭露嚴酷嘅真相？真相就係笑話一場！

《小傳日記》魚缸噚日升完，今朝早跟住人民幣跌勢，最多跌成３００幾點，不過跌跌下就

即刻有承接力，好快就收復大部分失地，最終都只係跌８６點，係差在個總成交都係麻麻哋。

今朝政務司司長辦公室就出新聞稿，澄清近排有疑似呃人廣告偷用咗陳國基張相，而呢條假

報道同陳國基完全無關，叫大家小心唔好撳咗入去導致損失。之前就有財爺波叔同特首超哥中招

，今次就輪到陳國基。今次同次前都一樣，一張單頭相配一句標題黨：「他揭露了嚴酷的真相。

這段話震驚全場」，ｊｕｉｃｙ程度都幾吸引人撳入去。

個假廣告撳入去之後會係一篇假報道，話陳國基開心大發現到投資ｃｒｙｐｔｏ嘅漏洞，而

家就同大家分享４個月內大賺嘅方法，仲話唔可以畀太多人知。

當然小心謹慎嘅一開始就唔會撳入去睇啦，但係記得早兩年第一次見到，起初都係成龍、譚

詠麟同郭富城呢啲娛樂圈名人被用嚟做呢啲廣告，譬如「郭富城失去了一切」、「郭富城家人證

實了這一消息」等等，都曾經呃到唔少網民。後尾仲大膽到用埋誠哥，再到羅致光、波叔、超哥

等等嘅高官，愈用愈大膽，而且又寫到懶係有不可告人嘅秘密咁，令到信又好唔信又好都忍唔住

手撳入去。

雖然而家撳入去都係叫人投資ｃｒｙｐｔｏ嘅假後報道，不過巴打就話試過撳咗去了解郭富

城失去咗乜嘢一切，結果部電腦就中咗毒。所以見到標題黨，第一件事都應該諗吓消息來源真唔

真先，唔係一時八卦撳入去就出事喇，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

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