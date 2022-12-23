《創富理財－龔俊樺》來年高息環境或持續；投資虛幣現有更多選擇

《創富理財》聯儲局在香港時間１２月１５日結束今年最後一次的ＦＯＭＣ會議，一如市場

預期加息０﹒５％，將聯邦基金利率上調到４﹒２５％至４﹒５％，為２００７年底以來最高，

但加幅較過去４次會議每次０﹒７５％為低。至於在聯儲局主席 Ｐｏｗｅｌｌ在記者會對經濟

表達出幾項重點，首先在通脹方面，聯儲局理事認為通脹存在上行風險，並不該對近兩個月通脹

下降感到自滿，這次高通脹維持的時間越久，其僵固性的問題就會越見明顯。在勞動市場方面，

美國勞動市場存在結構問題，使得勞動力供應短缺。雖然勞動空缺有所改善，但是勞動市場仍然

失衡而偏熱。所以不含住房的服務業通脹需要一段時間才會開始不降，預計服務業通脹下降速度

緩慢。



＊點陣圖指示高息環境持續，「Ｓｌｏｗｅｒ ａｎｄ ｌｏｎｇｅｒ」預期不變＊



今次的加息力度是符合預期的，但真正令市場驚訝的是聯邦基金利率點陣圖。２０２３ 年

再升息３碼，終端利率來到５﹒０％－５﹒２５％，較９月預估值提高２碼，不排除再加息可能

。聯儲局在２０２３年繼續加息合乎我們在來年預測的「Ｓｌｏｗｅｒ ａｎｄ ｌｏｎｇｅｒ

」，即加息力度儘管減低，但加息周期拉長至明年。而經濟衰退風險將是２０２３ 年金融市場

主軸，我們認為，基於美國居民槙桿程度有限，消費者仍累積疫情補貼的超額儲蓄，加上勞動市

場供應不足而明顯過熱，為了抑制通脹，聯儲局將在明年拉高終端利率至５﹒２５％，並且維持

到２０２４年才降息。



＊在港投資虛幣困難重重＊



上篇文章向大家回顧過去一年環球股市的表現，今日則以資產類別（Ａｓｓｅｔ

ｃｌａｓｓ）來作出比較。截至１２月２１日計，股市年初至今的總回報（以美國標普５００為

基準）為負１９﹒１％；而債市回報則是負１６﹒０％ （彭博環球投資級債券為基準），股債

同時錄得負增長，反映過去一年部署股債作風險對沖的策略未必奏效。另外，另一新興資產－虛

擬貨幣的表現十分低迷，因加息周期及接連爆出「幣圈醜聞」，虛擬貨幣龍頭Ｂｉｔｃｏｉｎ的

價值在過去一年已下跌近６５％，故有部分讀者或會考慮建立虛擬貨幣的倉位。然而在香港要直

接投資虛擬貨幣並不簡單，經銀行將法幣轉去虛幣交易所有頗大機會被銀行合規部審查，現時虛

幣交易所並未被政府規管，尾部風險（ｔａｉｌ ｒｉｓｋ）其實不低。



＊虛幣ＥＴＦ在港面世，投資虛幣現更容易＊



有見及此，香港市場開始出現虛擬資產ＥＴＦ，分別是比特幣及以太幣期貨ＥＴＦ。其實虛

幣期貨ＥＴＦ於美國及加拿大面世已有一段時間，而香港終於也跟隨步伐。虛幣ＥＴＦ對於直接

購入虛幣最大的好處是產品合規，虛擬資產期貨合約和虛擬資產期貨ＥＴＦ都在受規管的交易所

交易，從而幫助投資者免受市場操縱等不法行為的影響。此外，ＥＴＦ買賣簡單，投資者可通過

股票經紀帳戶輕鬆追蹤虛擬資產期貨的表現，避免開立可能缺乏透明度的虛擬資產錢包的麻煩。

投資者若希望在相對安全、合規的情況下建立虛幣好倉，未來可以留意這些ＥＴＦ。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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