《宏觀有法－艾西亞》中國放開帶來驚喜，亞洲其他地區紅利漸消退

《宏觀有法》在始終堅持嚴格的防疫政策、以及房地產行業低迷狀況不斷加深的背景下，中

國２０２２年的經濟表現不如亞洲其他地區強勁。亞洲其他地區得益於不同程度上放鬆防疫限制

，經濟增長超過預期。與西方相比，亞洲（特別是中國）的通脹壓力仍然相對溫和。東盟國家取

消國內的防疫限制、游客和外國直接投資（ＦＤＩ）湧入帶來增長動力，在基數效應的加持下，

東盟２０２２年的經濟增速有望從去年的３﹒９％上升到５﹒５％。中國２０２２年預計僅增長

３％。

對於已經完全開放的亞洲地區而言，解除防疫限制為經濟增長帶來的推動作用將會逐漸消退

，２０２３年大部分時間金融狀況可能隨全球趨勢一樣維持緊縮，美元走弱也許會帶來一些利好

，但不會改變整體的金融環境。與此同時，來自美國和歐盟的需求正在快速放緩，甚至進入負增

長區間，因此亞洲經濟體－特別是在貿易和投資方面與世界聯係更加密切的經濟體－必然會受到

負面影響，例如越南和南韓。此外，不僅貨幣空間緊縮，隨著償債增加，２０２３年亞洲經濟體

的財政空間可能也會面臨困難。中國的情況相對較好，但對於其他經濟體的支持作用應該有限，

因為中國不會允許其經濟賬戶突然出現巨額赤字。總體而言，我們預計亞洲（除中國）２０２３

年經濟增速將放緩至３﹒１％（如果加權會達到４﹒３％），而中國２０２３年經濟增速將會從

３％加速至５﹒５％。中國明年會快速增長主要是由於防疫限制逐漸解除，國內服務業有望強勁

反彈，旅游業復蘇可能相對不那麼快，但應該也會有所幫助。不過，投資情緒可能仍然疲軟，尤

其是考慮到放開過程可能不會一帆風順，存在進程倒退和政策反復的風險。２０２３年不會像

２０２１年，也就是第一波疫情后的復蘇時期那樣快，因為外部需求大幅減少。

從行業層面看，中國加快放開的步伐將會成為旅游業、消費、汽車銷售的周期性催化劑，這

些行業都與人員流動性變化密切相關。監管環境適度放寬對於房地產行業來說應該是個好消息，

但市場情緒仍然相當負面。同樣，互聯網平台也是如此，因為中國并未放棄「共同富裕」的信條

。最後，綠色產業和電動汽車相關行業的結構性需求在亞洲將會得到支持。

談到風險，最首要的是中國目前放開防疫政策的進程存在反復的可能。其次，烏克蘭危機持

續的時間比想象中更長，並且可能波及其他地區，甚至升級為核威脅。能源價格可能因此在更長

時間內保持高位，甚至進一步上漲。第三個風險與美國和中國之間日益加劇的戰略競爭有關，可

能會在台灣海峽引發新的危機，並促使亞洲其他國家站隊。在這樣的背景下，技術脫鈎的風險變

得更加真切。最後是更局部的風險，中國房地產行業並未完全走出困境，因為銀行的支持不足以

提振所有開發商，因此接下來可能會出現更多違約。政治方面，２０２３年泰國將舉行大選，而

馬來西亞年底正在組建新政府，總體來看２０２３年的政治風險較小。

從結構方面看，中國中期前景疲弱，但仍然不會陷入中等收入陷阱。中國經濟正趨於老齡化

，但亞洲還有很多國家勞動年齡人口正在增長，可以帶來需求，特別是再獲得支持政策的基礎設

施領域。

未來幾年，對供應鏈和需求多元化的需求將繼續推動 ＦＤＩ更快地流向東盟和印度。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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