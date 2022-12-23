《品中資－羅國森》中芯（００９８１）輸技術，但贏市場

《品中資》上日提到，股神巴菲特入股台積電，令投資者憧憬台積電的前景。但對香港投資

者來說，要直接買台股的台積電有點麻煩（或許可以透過基金，但基金不只持有一隻台積電，其

他股票的表現有可能拖低台積電）；要不就是透過美國的預託證券，但同樣地，這也要有美國股

票戶口才行。雖然有美國股票戶口的人應該多過台股，但始終有點不方便。

退而求其次，就令我想起中芯國際（００９８１）這隻中資股。但我必須承認，由中芯上市

至今，我都不太喜歡這隻股票。兩年前，中芯股價創了新高，我才開始對她另眼相看。但到這一

刻為止，我都未買過中芯，因為過去她給我的不良印象始終揮之不去。

首先，兩年多前，即２０２０年７月１６日，中芯Ａ股（滬：６８８９８１）在內地科創板

上市，股價單日急升兩倍（招股價２７﹒４６元人民幣，上市首日收報８２﹒９２元人民幣），

但同一時間，在港上市的中芯，卻單日大跌兩成半（７月１６日收報２８﹒７５元，比上日大跌

９﹒７元），兩者落差之大，令人看得目瞪口呆。

如果大家知道此前中芯的股價表現就更感到詭異，因為在此之前的大半年左右，中芯股價可

以用勢如破竹來形容。２０１９年底，中芯股價才不過１１﹒９４元，其後反覆上升。經過３月

份疫情大爆發後的急跌，中芯股價開始大幅反彈。

６月份之後，升勢轉急，最高升至７月１５日的即市高位４４﹒８元，即是Ａ股上市前一日

，當日收市回落至３８﹒４５元。即使以這個股價計，年初至當時也累積上升了２﹒２倍，冠絕

一眾科技股。

但離奇的是，當中芯Ａ股成功上市之後，中芯股價就像洩了氣的皮球，除了在Ａ股掛牌當日

大跌兩成半之外，往後的日子也持續下跌，令人想到，之前半年的大升，只是為了Ａ股上市造勢

！



＊中芯股價仍未返家鄉＊



我當時形容，中芯股價的表現，以及她們落實上內地科創板的過程，都好像是一個「劇本」

，因為她們從申請到獲批，只用了短短１９日，破了歷來的紀錄。

此外，中芯於２０００年成立，２００４年來港上市，招股價２﹒６９元。但除了上市首年

賺錢之外，接著就連續虧損了５年，即使由２０１２年起開始未蝕過錢，但盈利表現飄忽不定，

最好的２０１６年賺３﹒１６億元（美元．下同），但２０１２年又大幅縮減至只賺２２６１萬

元，２０１８年也曾倒退至只賺７７２１萬元！

２０１６年時，公司決定將股份十合一，換句話說，即使昨日中芯的收市價是１７﹒０２港

元，但折算回本來股價，也不過是１﹒７港元左右，即是股價仍未返家鄉。而且，過去１８年，

中芯從未派過息。

不過，這一切都已成往事。正好就是從２０２０年中芯Ａ股上市後，中芯的業績終於有突破

，當年的盈利６﹒６９億元，比２０１９年大升３﹒２倍；到了去年的２０２１年，盈利再大升

至１７﹒７５億元。今年上半年，中芯的盈利進一步增至９﹒６億元，預計全年仍有雙位數增長

。

但諷刺的是，去年中芯股價大約再回落了一成半。到了今年，股價表現才回復平穩。某程度

來說，今年中芯是跑贏大市的，以去年底的股價１８﹒６６港元計，今年以來，中芯股價只是下

跌了８﹒８％，同期恒生指數大約下跌１５﹒９％呢！

為甚麼中芯的業績可以重回正軌？一切緣於２０１９年美國宣布抵制華為，觸動了中央的神

經，因為儘管中國的資訊科技水平已經緊貼其他先進國家，但原來，作為一切智能設備必須的半

導體，內地仍然未能自主研發，而要靠進口。

換句話說，中國的所謂高科技發展，仍然被外國人揘著脖子。於是，當時就有一個說法，要

做自己的「中國芯」。而中芯在當時，以至今日，都是內地最大的芯片代工生產商。因此，當中

央決定要製造「中國芯」的時候，中芯就彷彿被「黃袍加身」了。

但正如上日的品評中指出，雖然中芯是內地最大的半導體代工生產商，但她的技術水平比起

當今最先進水平大約仍然落後６年，因為中芯現時可以量產的１４納米晶圓，早於２０１４年就

面世。

再者，台積電在２０１７年已經實現７納米工藝（數字愈細，代表耗電量愈低，效能愈強，

技術也愈高），２０１９年量產。目前市面上的５納米芯片，主要由台積電生產，而該公司的３

納米芯片，也於今年開始量產了。



＊市盈率１０倍頗吸引＊



不過，話得說回頭，中芯的技術水平雖然不及台積電，以至三星等公司，但這又是否最重要

呢？因為中芯開始將市場轉向內地（可能是無奈的決定），２０２２年中期業績中，中港的營業

額已佔六成四，２０１７年時只佔四成七。但更重要的是，２０１７年時美國的營業額佔四成，

但２０２２年中，整個北美只佔兩成二。即是中芯開始擺脫對美國市場的依賴。

如果主力內地市場，最尖端的晶圓技術又未必可派用場，因為中芯供應的芯片，主要用於智

能手機（３２﹒２％）、消費電子產品（２３﹒５％）和智能家居（１２﹒８％）。而實際上，

中芯賣最多都是９０納米及以下的芯片（６２﹒５％），２８納米也不過佔１５﹒１％。

作為內地最大的芯片代工，只要中芯能夠加大力度開拓，未來的盈利增長空間仍然很大的。

我形容，中芯在美國打壓之下，未來還有一段時間是輸技術的，但卻可以換取更大的市場空間，

實際上未必差得過台積電太多。

因此，我會認真考慮買中芯這隻股票了，以現價計，中芯的往績市盈率只有１０倍左右。如

果今年維持一成以上增長，市盈率更會低於１０倍，這在科技股的範疇，確實是吸引的。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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